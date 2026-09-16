GROSSETO – Un avvio di anno scolastico decisamente difficile per il Polo Tecnologico Manetti Porciatti, dopo la notizia che ha coinvolto Giorgia Franceschelli. E proprio in questo momento l’Istituto grossetano vuole far sentire tutta la propria vicinanza alla ragazza e alla sua famiglia.

“A nome mio e dell’intera comunità scolastica – sottolinea il dirigente scolastico Angelo Costarella – desidero esprimere la nostra più sincera vicinanza a Giorgia, una nostra neo diplomata, e ai suoi familiari. Siamo sollevati dal sapere che, nonostante la gravità dell’incidente, Giorgia non è in pericolo di vita e ci auguriamo con tutto il cuore che possa affrontare al meglio il percorso di cura e recupero.”

La scuola invita inoltre tutta la comunità del Manetti Porciatti, studenti, docenti, personale e famiglie, a sostenere la raccolta fondi avviata per aiutare i familiari di Giorgia a far fronte alle spese della permanenza negli Stati Uniti, per rimanere accanto a lei in questo momento così delicato.

“Anche un piccolo contributo – conclude Costarella – può rappresentare un gesto concreto di solidarietà e di vicinanza. In momenti come questo è importante che la comunità sappia stringersi attorno a una giovane che ha fatto parte della nostra scuola e alla sua famiglia.”

“Forza Giorgia. Tutto il Polo Tecnologico Manetti Porciatti è con te”.

Ecco il link per donare https://gofund.me/f194d6821