GROSSETO – Il Comune di Grosseto conferma anche per il 2026 il sostegno alle attività di Fondazione Grosseto Cultura, approvando il programma culturale annuale e un contributo complessivo di 450mila euro.

Il contributo sarà destinato alla realizzazione delle attività e degli eventi previsti dal programma culturale della Fondazione, in coerenza con il ruolo di promozione e valorizzazione della cultura sul territorio.

«Lo scopo – hanno dichiarato il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, e l’assessore alla Cultura, Luca Agresti – è quello di investire concretamente nella cultura e nella capacità della nostra città di produrre e proporre iniziative di qualità. La Fondazione rappresenta un importante punto di riferimento per la programmazione culturale di Grosseto e il sostegno dell’Amministrazione consente di dare continuità a un programma ricco di eventi e attività, rafforzando al tempo stesso la collaborazione tra Comune e Fondazione. Vogliamo continuare a lavorare perché la cultura sia sempre più accessibile, partecipata e capace di valorizzare il nostro territorio».

La delibera prevede inoltre la concessione del patrocinio per gli eventi organizzati dalla Fondazione e per le iniziative realizzate in collaborazione con l’amministrazione comunale, attraverso servizi e supporti logistici necessari alla loro realizzazione.