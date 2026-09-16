Grosseto. Dal 18 al 27 settembre Grosseto torna a vivere La Città Visibile, la manifestazione di arte e animazione culturale urbana organizzata dal Polo culturale Le Clarisse di Fondazione Grosseto Cultura, con il contributo di Fondazione Cr Firenze e la collaborazione del Comune di Grosseto e della Provincia di Grosseto.

La diciassettesima edizione sarà dedicata agli anni Novanta, proseguendo il percorso avviato nel 2023 con gli anni Sessanta e continuato con gli anni Settanta e Ottanta. Il titolo scelto è “Pezzi da Novanta. Gli anni ’90 a Grosseto“: un racconto corale di un decennio che ha trasformato profondamente la società, la cultura, la musica e i linguaggi espressivi, osservato attraverso le esperienze nate e cresciute nel territorio grossetano.

«Raccontare gli anni Novanta attraverso gli occhi di Grosseto significa mettere insieme memoria e contemporaneità, riscoprendo luoghi, persone ed esperienze che hanno contribuito a costruire l’identità culturale della nostra città – sottolinea l’assessore alla Cultura Luca Agresti –. La Città Visibile riesce ancora una volta a trasformare questa memoria in un’occasione di partecipazione, coinvolgendo istituzioni, associazioni, artisti e cittadini. Il programma di questa edizione è particolarmente ricco e restituisce la varietà di quel decennio: dall’arte contemporanea alla musica, dalla fotografia alle culture giovanili, fino ai primi strumenti digitali».

L’inaugurazione e la mostra

L’inaugurazione è in programma venerdì 18 settembre alle 18 al Polo culturale Le Clarisse, con l’apertura della mostra “Ninety Open Source M.R.L. – Mostra a responsabilità limitata” e la cerimonia di donazione di un’opera degli anni Novanta di Gunter Rechn da parte della città di Cottbus.

La mostra sarà costruita anche grazie al contributo dei cittadini, chiamati a portare oggetti e ricordi riconducibili agli anni Novanta. Accanto alla sezione “Open Source” saranno esposte le opere provenienti dal bando pubblico rivolto a istituzioni, associazioni e privati.

Il percorso comprenderà una sezione dedicata a Celtracon, la manifestazione internazionale d’arte contemporanea organizzata a Grosseto nel 1995, alla quale parteciparono artisti come Daniel Spoerri, Emilio Isgrò, Giuliano Mauri, Luca Patella, Mirella Bentivoglio, Vasco Bendini e Giosetta Fioroni. Saranno presenti anche opere di Gunter Rechn e di Giuseppe Ziemacki.

Fotografie, filmati d’epoca e video di famiglia racconteranno la vita quotidiana del decennio, mentre altre sezioni approfondiranno i luoghi della cultura e dell’incontro, dalla nascita di Festambiente, Storie di cinema, dell’Isgrec e della Fondazione Bianciardi, alle esperienze del Centro sociale occupato e autogestito Tiburzi e del Jungle Live Club. Troveranno spazio anche computer e console, giocattoli, fumetti e il progetto di Diego Capani “90s Mood“, una mostra diffusa di realtà aumentata che consentirà di visualizzare sui telefoni cellulari oggetti tridimensionali simbolo degli anni Novanta.

«Raccontare gli anni Novanta a Grosseto significa ripercorrere un decennio in cui nacquero esperienze destinate a lasciare un segno profondo – spiega Mauro Papa, direttore del Polo Le Clarisse –. In quegli anni la città fu attraversata da linguaggi, luoghi d’incontro e forme di partecipazione molto differenti: dalle esperienze istituzionali alle culture alternative, dall’arte contemporanea alla musica, dalla fotografia ai primi strumenti digitali. Abbiamo cercato di ricostruire questo panorama senza la pretesa di essere esaustivi, ma raccogliendo opere, oggetti, immagini, video e testimonianze capaci di restituire lo spirito di quel periodo».

Il programma degli incontri

Il programma proseguirà lunedì 21 settembre alle 18 al Polo culturale Le Clarisse con “90 Outsiders“, la lectio di Alfredo Accatino organizzata in collaborazione con l’associazione Wimbledon Aps. Martedì 22 settembre, sempre alle 18 alle Clarisse, l’incontro “Anni ’90, i luoghi dell’incontro: Jungle, Tiburzi, Standa” vedrà la partecipazione di Aldo Ferretti, Mirko Guerrieri, Michele Mazzilli e Marco Milaneschi.

Mercoledì 23 settembre alle 18, nella Chiesa dei Bigi, sarà protagonista la musica degli Elettrojoyce con il concerto acustico di Filippo Gatti. Giovedì 24 settembre alle 18 alle Clarisse si parlerà dei luoghi della cultura, Isgrec e Festambiente, con Stefano Campagna, Angelo Gentili e Luciana Rocchi.

Venerdì 25 settembre, in occasione di “Bright-Night 2026. La Notte delle ricercatrici e dei ricercatori“, alle 17 sarà proposta una visita guidata gratuita alla sezione della mostra dedicata a Celtracon. Alle 18 seguirà l’incontro sui luoghi dell’arte e sulle esperienze di Celtracon e Storie di cinema, con Francesco Falaschi, Alessio Brizzi e Anna Mazzanti. Alle 20 e alle 22, nella Chiesa dei Bigi, sarà presentata in prima nazionale “Germe“, performance di danza e installazione d’arte ideata e diretta da Stefanie Blatten Bland per il Festival d’Autunno Laboratorio Utopia.

La Notte Visibile della Cultura

Il momento centrale della manifestazione sarà sabato 26 settembre con la quattordicesima edizione della Notte Visibile della Cultura. L’inaugurazione è prevista alle 18 in piazza Baccarini, dove saranno distribuiti gratuitamente i Passaporti dell’Arte. Fino alle 24 i musei cittadini resteranno aperti a ingresso gratuito e il centro storico sarà animato da mostre, concerti, performance teatrali, visite guidate, laboratori e installazioni.

Durante la Notte Visibile tornerà inoltre il Passaporto dell’Arte: visitando i tre musei cittadini e il Palazzo della Provincia sarà possibile raccogliere i timbri e partecipare all’estrazione di premi culturali. Tutte le iniziative sono a ingresso gratuito, a eccezione della performance “Germe” del 25 settembre (ingresso 10 euro intero, 5 euro ridotto).

La mostra alle Clarisse sarà visitabile dal martedì alla domenica, dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20. L’ingresso è gratuito, a eccezione del Museo Luzzetti; sabato 26 settembre l’intero Polo culturale resterà aperto gratuitamente dalle 18 alle 24.

Il ruolo della Provincia e di Fondazione Cr Firenze

Quest’anno partecipa per la prima volta anche la Provincia di Grosseto. «La Provincia partecipa per la prima volta a La Città Visibile e lo fa con grande convinzione, riconoscendo in questa manifestazione un laboratorio culturale capace di valorizzare la memoria e le energie creative del territorio – afferma il presidente Francesco Limatola –. Come Provincia contribuiremo ospitando a Palazzo Aldobrandeschi la mostra di Carlo Bonazza dedicata agli ultimi siti minerari della Maremma, che proprio negli anni ’90 giunsero al loro crepuscolo portando con sé secoli di storia e di lavoro».

«La Città Visibile continua a offrire al territorio grossetano un’occasione di avvicinarsi alla cultura attraverso un ricco programma ispirato in questa edizione agli anni Novanta – aggiunge Carlo Vellutini, membro del consiglio di amministrazione di Fondazione Cr Firenze –. La Fondazione sostiene con convinzione iniziative come questa: solo nell’ultimo anno per la cultura abbiamo destinato al territorio contributi a circa 54 tra le più radicate associazioni locali».

A tracciare il senso complessivo della manifestazione è il presidente della Fondazione Grosseto Cultura, Giovanni Tombari: «La Città Visibile è uno degli appuntamenti più rappresentativi dell’attività di Fondazione Grosseto Cultura, perché riesce ogni anno a coinvolgere associazioni, artisti, istituzioni e cittadini in un grande progetto condiviso. L’edizione dedicata agli anni Novanta ci permetterà di rileggere un periodo ancora molto presente nella memoria di tante persone, ma anche di farlo conoscere alle generazioni più giovani. La forza della manifestazione sta proprio nella sua capacità di unire memoria, partecipazione e produzione culturale, portando l’arte fuori dagli spazi tradizionali».