Grosseto – Nell’ambito dell’iniziativa nazionale «Ristretti in agosto», promossa dall’Osservatorio Carcere dell’Unione delle Camere penali italiane, la Camera Penale di Grosseto ha visitato gli istituti penitenziari di Grosseto e Massa Marittima.

A Grosseto la delegazione era composta dal presidente Massimiliano Arcioni, dal segretario Romano Lombardi e dal consigliere Marco Biagioli; a Massa Marittima hanno partecipato la vicepresidente Francesca Carnicelli, i consiglieri Riccardo Lottini, Camilla Toninelli e Federica Putignano, referente della Camera Penale di Grosseto per l’Osservatorio Carcere dell’Ucpi.

L’iniziativa, giunta al terzo anno, nasce dalla volontà dell’avvocatura penale di mantenere alta l’attenzione sulle condizioni della detenzione proprio nel periodo estivo, tradizionalmente tra i più difficili per chi vive e lavora all’interno degli istituti penitenziari, con particolare attenzione al sovraffollamento, all’assistenza sanitaria, ai rapporti con i familiari e con il mondo esterno e alla presenza della magistratura di sorveglianza.

Il nodo del sovraffollamento

Il dato più immediato resta quello del sovraffollamento. A Grosseto, al momento dell’accesso, erano presenti 26 detenuti a fronte di una capienza regolamentare di appena 15 posti, con un indice di affollamento di circa il 173 per cento.

A Massa Marittima erano invece presenti 54 detenuti a fronte di 43 posti regolamentari, pari a circa il 126 per cento della capienza. Il problema assume dunque caratteristiche diverse nei due istituti, ma conferma una pressione complessiva sulle strutture penitenziarie del territorio.

A Grosseto 17 dei 26 detenuti risultavano stranieri e sono state rilevate situazioni di tossicodipendenza e disagio psichiatrico. A Massa Marittima i detenuti stranieri risultavano 20 su 54.

Sul versante del reinserimento, a Massa Marittima risultavano tre semiliberi che lavorano in proprio, tre semiliberi alle dipendenze di datori di lavoro esterni e quattro detenuti ammessi al lavoro all’esterno ai sensi dell’articolo 21 dell’ordinamento penitenziario.

La carenza di personale

Particolarmente significativa, a Massa Marittima, è anche la situazione del personale di polizia penitenziaria: a fronte di una pianta organica di 36 unità, risultavano 23 agenti assegnati ed effettivamente in servizio, cinque dei quali impiegati nel comparto amministrativo.

Sono invece presenti due educatori, corrispondenti alla pianta organica prevista. Anche questo dato evidenzia quanto il funzionamento quotidiano dell’istituto dipenda dall’impegno del personale effettivamente disponibile.

Il lavoro degli operatori

Le visite hanno tuttavia consentito alle delegazioni della Camera Penale di constatare un aspetto che, sottolineano, merita di essere evidenziato con altrettanta forza: il lavoro svolto quotidianamente dalla polizia penitenziaria e da tutti gli operatori degli istituti.

Pur in presenza di limiti strutturali, carenze di organico e situazioni di sovraffollamento, è emersa una particolare attenzione alla dimensione personale del rapporto con i detenuti. Polizia penitenziaria, personale educativo, sanitario e gli altri operatori appaiono impegnati non soltanto nell’assolvimento delle rispettive funzioni, ma anche nella ricerca di un’interazione diretta e di un contatto umano con le persone ristrette.

Si tratta di un approccio, osserva la Camera Penale, particolarmente importante, perché contribuisce a superare una logica di mera contrapposizione tra chi è detenuto e chi è chiamato a garantirne la custodia, favorendo invece, pur nel rispetto dei diversi ruoli, relazioni fondate sulla conoscenza personale, sul dialogo e sul riconoscimento reciproco.

La questione del nuovo carcere

Per Grosseto, tuttavia, i limiti dell’attuale struttura di via Saffi rendono ormai non più rinviabile, secondo la Camera Penale, la questione del nuovo carcere nell’area dell’ex caserma Barbetti. «Non è ragionevole chiedere a chi lavora nell’istituto e a chi vi è detenuto di sopperire indefinitamente, con l’impegno personale, ai limiti di un edificio ottocentesco concepito per una capienza regolamentare di appena 15 persone».

Il progetto per l’ex caserma Barbetti prevede una struttura da oltre 200 posti e un investimento indicato in 11,6 milioni di euro. L’area è stata acquisita dall’Amministrazione penitenziaria nel gennaio 2024 e, nel settembre 2025, vi è stato anche un sopralluogo del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro delle Vedove. A distanza di tempo, tuttavia, il cantiere non risulta ancora avviato.

La realizzazione del nuovo istituto, sottolinea la Camera Penale, non deve essere intesa soltanto come un aumento dei posti disponibili: «Occorre una struttura moderna, dotata degli spazi necessari per il lavoro, la formazione, l’attività fisica, i rapporti familiari, l’assistenza sanitaria e tutte quelle attività che consentono alla pena di non ridursi alla semplice privazione della libertà, ma di assolvere alla funzione rieducativa assegnatale dalla Costituzione».

Il commento

«Le visite negli istituti di Grosseto e Massa Marittima ci restituiscono una realtà complessa, nella quale le criticità strutturali e di organico convivono con un dato che riteniamo doveroso sottolineare: la professionalità e l’umanità di chi opera quotidianamente all’interno del carcere – afferma la Camera Penale –.

Abbiamo riscontrato, da parte della polizia penitenziaria e degli operatori, la volontà di costruire un rapporto personale con i detenuti e di superare, per quanto possibile, una logica di contrapposizione. Questo patrimonio deve essere riconosciuto e valorizzato.

Al tempo stesso, soprattutto per Grosseto, non può essere il personale a dover compensare indefinitamente le carenze della struttura: la realizzazione del nuovo istituto è ormai una necessità concreta».

La Camera Penale di Grosseto continuerà a mantenere alta l’attenzione sulle condizioni di entrambi gli istituti della provincia e auspica, per quanto riguarda il nuovo carcere di Grosseto, che agli annunci e agli atti amministrativi seguano finalmente tempi certi per l’avvio dei lavori alla ex Barbetti.

La giornata di studi a Firenze

La Camera Penale di Grosseto parteciperà inoltre alla giornata di studi organizzata dall’Unione delle Camere Penali Italiane sabato 19 settembre, presso il Grand Hotel Adriatico a Firenze, dal titolo «Lo stato generale dell’esecuzione penale: anatomia di un disastro». L’iniziativa risponde all’esigenza di tenere alta l’attenzione sulle condizioni di vita all’interno degli istituti di pena del Paese.