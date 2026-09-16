FOLLONICA – Un cittadino marocchino di 28 anni è stato arrestato in flagranza di reato ieri mattina, 15 settembre, con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il controllo antidroga e la fuga

Erano circa le 9 quando la Radiomobile della compagnia Carabinieri di Follonica, impegnata in un normale controllo a fini di prevenzione contro lo spaccio, ha notato un uomo dall’atteggiamento sospetto nel quartiere Senzuno, nei pressi della pineta.

Alla vista dei militari il giovane si è dato alla fuga. Ne è nato un inseguimento, conclusosi in via Spiaggia di Levante, dove l’uomo è stato bloccato e arrestato.

Hashish e cocaina già divisi in dosi

Durante la perquisizione il giovane aveva con sé alcune decine di euro in contanti, oltre a 16 grammi di hashish e 7 grammi di cocaina. La droga era già suddivisa in dosi, una circostanza ritenuta compatibile con una possibile destinazione allo spaccio.

La direttissima e il divieto di dimora

Il 28enne è stato giudicato oggi con rito direttissimo al tribunale di Grosseto. Il giudice ha convalidato l’arresto e ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Grosseto.