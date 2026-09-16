ORBETELLO – Il Comune di Orbetello ribadisce il no alla secessione. «Siamo assolutamente contrari a cedere Fonteblanda e Talamone al Comune di Magliano», a dirlo l’amministrazione comunale di Orbetello, con le parole del sindaco Andrea Casamenti e del consigliere delegato ai lavori pubblici, il senatore Roberto Berardi, che tra Fonteblanda e Talamone vive e lavora fin dalla nascita.

«Il referendum per la secessione delle due frazioni dal nostro Comune – spiega il consigliere – ci trova fermamente contrari e non potrebbe essere altrimenti. A coloro che promuovono il referendum teniamo a ricordare che per la nostra amministrazione ogni angolo del nostro territorio è sempre stato importante e, certo, si può e si deve migliorare, ma sono stati fatti molti investimenti sia per Fonteblanda che per Talamone».

«A chi dice che siamo Orbetello centrici – dice ancora Berardi – rispondiamo che è vero, la crisi della Laguna nel 2024 ci ha tenuti impegnati, poiché la Laguna non è di competenza del Comune, ma il benessere del nostro specchio d’acqua si riflette sul benessere complessivo di un territorio estremamente più ampio, Fonteblanda e Talamone compresi».

«È stato avviato ormai da lungo tempo un percorso di riqualificazione e valorizzazione importante che riguarda anche questi due centri abitati, passi in avanti fatti secondo le possibilità economiche del nostro Ente – prosegue Berardi – Anche qualora una questione non fosse di nostra competenza, comunque, ci siamo impegnati a fondo per risolvere i problemi, mediando con gli altri Enti coinvolti. Ricordo, per esempio, il tratto di costa del Cannone per la cui riqualificazione abbiamo avviato l’iter per il progetto esecutivo, lavorando con la Regione e il Genio Civile per mesi».

«Non dimentichiamoci inoltre – aggiunge il consigliere – la realizzazione del tratto di ciclopista Tirrenica in sede promiscua che ha cambiato il volto del collegamento tra il Collecchio e Fonteblanda e, presto, arriverà a collegare i due centri abitati con il resto del territorio verso la zona dei campeggi. È inoltre prossima l’approvazione del piano operativo, lo strumento urbanistico che darà risposte importanti anche in termini economici alla comunità di Fonteblanda che a quella di Talamone e sarebbe veramente sciocco buttare via il percorso di sviluppo intrapreso per assecondare i venti di “secessione”».

«Una separazione – sottolinea in conclusione il sindaco di Orbetello, Casamenti – che fra l’altro non ha, carte alla mano, un piano ben delineato, non si tiene conto della sostenibilità economica della “secessione” e degli investimenti che il Comune di Orbetello ha già in programma, come per il porto di Talamone, e a cui un Comune più piccolo non riuscirebbe a far fronte. In definitiva ci rendiamo conto che alcuni cittadini che hanno firmato in buona fede per questa iniziativa abbiano voluto esprimere delle esigenze e nei prossimi mesi intensificheremo il nostro impegno ascoltando e dando le risposte necessarie, ma ribadendo allo stesso tempo che Fonteblanda e Talamone rimangono dove sono, all’interno del perimetro del Comune di Orbetello».