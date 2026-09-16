FOLLONICA – La comunità di Follonica e il Partito socialista piangono la scomparsa improvvisa di Maria Rita Giusti, «presenza storica, amatissima e punto di riferimento insostituibile della sezione locale».

Una vita tra lavoro e impegno politico

«Parrucchiera conosciuta e stimata da tutti per la sua professionalità, Rita Giusti ha unito per decenni il suo lavoro quotidiano a una passione politica sincera e disinteressata – afferma il partito –. Iscritta ininterrottamente al partito fin da tempi lontani, ha attraversato tutte le fasi storiche della politica cittadina, offrendo un contributo fondamentale al consolidamento e alla crescita della sezione socialista di Follonica».

«Donna di rara intelligenza, astuta, ma al tempo stesso gentile, fresca e profondamente buona, Rita ha rappresentato una presenza femminile decisiva, soprattutto nei momenti di confronto più complessi e nelle decisioni più delicate. La sua figura si è sempre distinta per un’etica rigorosa: in anni di militanza non ha mai chiesto nulla per sé, se non il rispetto per i valori in cui credeva».

«Un vuoto incolmabile»

«Rita Giusti lascia un’eredità personale notevole e un esempio di lealtà e fedeltà politica straordinari – ricordano con profonda commozione i compagni di partito –. Dentro il Partito socialista godeva di una stima e di un affetto totali. La sua assenza lascia un vuoto incolmabile, ma il suo ricordo e i suoi valori resteranno una guida per tutti noi».

I compagni di partito e la comunità socialista si stringono attorno ai familiari in questo momento di profondo dolore.