GROSSETO – La procedura avviata dal Comune per l’emergenza freddo apre un percorso di coprogettazione con gli enti del Terzo settore e la Caritas, finalizzato a individuare una struttura per l’accoglienza notturna e a costruire l’intervento per il periodo dal 1° dicembre al 31 marzo.

«Grosseto Città Aperta sostiene da tempo un modello di politiche sociali fondato sull’amministrazione condivisa: istituzioni e Terzo settore mettono in comune conoscenze, esperienze e risorse per leggere i bisogni e costruire risposte» precisa Carlo De Martis, capogruppo GCA.

«Co-programmare significa proprio questo – prosegue – confrontarsi prima delle scelte operative, individuare insieme i bisogni della città, le priorità, gli interventi necessari e le risorse disponibili. Chi lavora ogni giorno accanto alle persone più fragili possiede conoscenze che devono entrare nella costruzione delle politiche pubbliche. Su questa base può poi svilupparsi la coprogettazione dei singoli interventi. Per GCA la co-programmazione acquista valore proprio quando diventa un metodo stabile di governo, capace di trasformare esperienza sociale e conoscenza dei bisogni in scelte pubbliche».

Per questo la fiducia reciproca è ritenuta essenziale. «Negli ultimi mesi – racconta De Martis – l’Amministrazione comunale ha rivolto parole molto dure al mondo associativo e alle realtà ecclesiali: lo scorso inverno sindaco e assessora arrivarono ad affermare che “tutti si sono tirati indietro”; ancora in questi giorni l’assessora Minacci ha parlato di “scarsa fiducia” nella risposta del Terzo settore alla nuova manifestazione di interesse».

«È una contraddizione che merita di essere superata – chiarisce – L’amministrazione condivisa richiede un rapporto stabile, nel quale il Terzo settore sia riconosciuto per il patrimonio di competenze, prossimità e conoscenza dei bisogni che porta con sé. Anche don Enzo Capitani, nel pieno della polemica dello scorso inverno, richiamò con chiarezza la differenza tra le responsabilità delle istituzioni e l’impegno, spesso silenzioso e gratuito, del volontariato».

«C’è poi un problema nella stessa espressione “emergenza freddo” – precisa De Martis – Il freddo invernale è una ricorrenza prevedibile. Più correttamente si dovrebbe parlare di “piano freddo”: qualcosa che, proprio perché torna ogni anno, richiede programmazione per tempo. Se il problema si presenta ogni inverno, la risposta deve essere preparata con continuità».

«Piano freddo e dormitorio ordinario rispondono a esigenze diverse»

La domanda centrale posta da De Martis e Grosseto Città Aperta è questa: «Quale sistema pubblico costruiamo intorno alle persone che entreranno in quella struttura?».

«Da qui nasce anche un primo spunto di lavoro – dice De Martis – Piano freddo e dormitorio ordinario rispondono a esigenze diverse, ma potrebbero essere pensati e gestiti in modo più coordinato e integrato. Mettere in relazione accoglienza stagionale, accoglienza ordinaria e presa in carico può rendere più continue ed efficaci le risposte rivolte alle persone in condizioni di marginalità e disagio. È un’ipotesi da approfondire e sulla quale riteniamo utile aprire un confronto».

«L’accoglienza notturna risponde a un bisogno immediato, mentre le fragilità abitative, economiche, sociali e sanitarie proseguono durante tutto l’anno. La risposta invernale deve quindi collegarsi alla rete ordinaria dei servizi e a percorsi che, quando possibile, accompagnino verso condizioni di maggiore autonomia», ricorda De Martis.

«In questo quadro COeSO può svolgere un ruolo importante – prosegue – collegando la risposta stagionale alla rete dei servizi e alla presa in carico della persona, mentre il Comune mantiene la responsabilità politica e finanziaria dell’intervento».

«Per GCA occorre quindi lavorare su due piani – dice De Martis – garantire per l’inverno 2026-2027 una risposta tempestiva e dignitosa e, insieme, rafforzare una politica stabile sulla grave marginalità adulta, mettendo in relazione Comune, COeSO, Caritas, associazioni, volontariato e servizi del territorio».

«L’obiettivo – conclude – è costruire una rete nella quale ciascuno porti competenze e risorse, con una responsabilità pubblica chiara nel programmare, coordinare e garantire il sistema».