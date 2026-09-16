MASSA MARITTIMA – Si chiamava Angelo Bruni l’uomo che nel primo pomeriggio del 15 settembre è morto mentre faceva il bagno nelle acque del Lago dell’Accesa, nel territorio di Massa Marittima.

Angelo si trovava al lago insieme alla moglie, per una gita giornaliera. Doveva essere un momento di relax a fine estate, ma purtroppo si è trasformata in tragedia. L’uomo di 76 anni e residente a Castiglione della Pescaia, secondo le prime verifiche, avrebbe accusato un malore mentre si trovava in acqua.

LEGGI ANCHE: Muore durante il bagno al lago dell’Accesa: inutili i soccorsi

I bagnanti presenti hanno immediatamente lanciato l’allarme al 118 e hanno cercato di prestargli soccorso, avviando i primi tentativi di rianimazione in attesa dell’arrivo dei sanitari.

Sul posto sono intervenute l’automedica di Follonica e l’ambulanza Sassofortino Anpas, con personale abilitato alle manovre di rianimazione e all’utilizzo del defibrillatore. Nonostante i tentativi di soccorso, i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della Tenenza di Massa Marittima, impegnati negli accertamenti sull’accaduto. Al momento, l’ipotesi ritenuta verosimile è quella di un malore che avrebbe colpito Angelo mentre si trovava in acqua.