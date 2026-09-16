GROSSETO – Ieri, 15 settembre, si è riunita la conferenza dei sindaci della provincia di Grosseto per discutere del piano dell’Asl Toscana sud est di accentrare le urgenze chirurgiche all’ospedale Misericordia del capoluogo maremmano. “Ma i sindaci di centrosinistra non si sono presentati e insieme a loro l’Asl Toscana sud est”.

A dirlo il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Luca Minucci, dopo la riunione della Conferenza zonale dei sindaci della provincia di Grosseto.

“I sindaci della provincia di Grosseto si sono prima affrettati a dire che avrebbero richiesto la convocazione della Conferenza zonale, per discutere del piano dell’Asl di accentrare le urgenze chirurgiche all’ospedale di Grosseto, dopo un rinvio la scorsa settimana era stato deciso di riunirla oggi. Purtroppo, Asl e sindaci marcatamente di centrosinistra hanno disertato la Conferenza zonale – incalza Luca Minucci -. Mi viene da pensare che i sindaci di centrosinistra fanno tanto gli incendiari davanti alle tv e sui giornali, per poi diventare pompieri quando il loro partito li richiama all’ordine, e dice loro la linea da seguire”.

“Non sono i primi cittadini del loro territorio, ma soldati di partito. Per non parlare del sindaco di Roccastrada e presidente della Provincia che sparisce quando c’è da metterci la faccia. Vanno chiamati con il loro nome: disertori”.