CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Sostenibilità, mobilità dolce, trasporto pubblico, logistica e nuove forme di mobilità condivisa al centro della strategia per il futuro del territorio di Castiglione della Pescaia.

Redas Engineering, società di ingegneria specializzata nella pianificazione dei sistemi di trasporto, ha presentato a tecnici ed amministratori il percorso che porterà alla redazione del Pums, Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, lo strumento strategico attraverso il quale l’amministrazione potrà programmare e orientare la mobilità di persone e merci, con particolare attenzione alla sostenibilità ambientale, alla qualità della vita e allo sviluppo turistico del territorio.

«Il Pums – spiega la sindaca Elena Nappi – nasce con l’obiettivo di costruire una nuova visione della mobilità, capace di mettere in relazione le diverse modalità di spostamento e di individuare strategie per rendere il territorio più accessibile, vivibile e sostenibile».

Tra gli obiettivi principali del Piano c’è la sostenibilità, con la riduzione dell’impatto ambientale della mobilità, la diminuzione dell’inquinamento atmosferico, dei consumi energetici e delle emissioni di gas serra.

Il Piano prende in considerazione tutte le principali forme di trasporto e di spostamento: dal trasporto pubblico alla mobilità dolce pedonale e ciclabile, dal traffico privato e merci alla logistica urbana, fino alle nuove forme di sharing mobility. L’obiettivo è sviluppare un sistema della mobilità capace di rispondere alle esigenze della popolazione e, allo stesso tempo, di gestire in modo più efficace i forti flussi turistici estivi, migliorando la qualità degli spazi urbani e l’accessibilità alle diverse località del territorio comunale.

«Una mobilità più sostenibile – conclude la sindaca – può contribuire a valorizzare il territorio, renderlo più attrattivo, migliorando l’accessibilità ai luoghi e offrendo a cittadini e visitatori modalità alternative di spostamento rispetto all’auto privata. Il Pums può rappresentare uno strumento di programmazione importante per accompagnare Castiglione della Pescaia verso una mobilità più moderna e attenta alle esigenze del proprio territorio, favorendo anche il miglioramento della qualità urbana e dello sviluppo turistico».

Nei prossimi mesi le proposte del Pums, che sarà inserito all’interno del Piano Strutturale, saranno presentate ai cittadini con l’obiettivo di condividere le proposte ricevute in tema di mobilità sostenibile.