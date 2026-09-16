CAPALBIO – I carabinieri della Stazione di Capalbio hanno arrestato un uomo di 25 anni, residente a Capalbio, per maltrattamenti in famiglia aggravati, lesioni personali aggravate e tentativo di incendio dell’abitazione di famiglia, ai danni della madre e dei familiari conviventi. L’ordinanza è stata emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Grosseto.

La ricostruzione investigativa

Le indagini, condotte sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Grosseto, hanno permesso ai carabinieri della locale Stazione di ricostruire, secondo l’accusa, un quadro continuato di violenze domestiche e condotte vessatorie che sarebbero state perpetrate nel corso del mese di agosto 2026 ai danni della madre e della sorella conviventi. Condotte che, secondo gli inquirenti, sarebbero scaturite da un temperamento particolarmente irruento e violento, esacerbato dall’abuso abituale di sostanze alcoliche.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, l’uomo, di origine straniera, avrebbe più volte aggredito fisicamente la madre con percosse, spintonamenti, lancio di oggetti e reiterate minacce di morte per motivi futili, come quando la donna lo invitava ad abbassare il volume della musica nel mezzo della notte. In altre occasioni il 25enne avrebbe minacciato il suicidio nel caso in cui la madre non avesse ottemperato alle sue richieste, come quella di rientrare senza motivo a casa dal lavoro.

Il tentativo di incendio

Durante la notte del 17 agosto, nell’ambito di una discussione con i familiari, l’uomo avrebbe tentato di incendiare la propria abitazione avvicinando l’accendino alla bombola del gas. Alcuni giorni dopo, nella notte tra il 22 e il 23 agosto, dopo l’ennesima lite con la sorella, che si era rifiutata di portargli una bottiglia di birra, avrebbe dichiarato di volerla uccidere.

L’intervento e il provvedimento

Nelle prime ore dell’11 settembre i carabinieri sono intervenuti per dare esecuzione al provvedimento cautelare dell’autorità giudiziaria che, valutato il pericolo di reiterazione dei reati e la pericolosità sociale dell’indagato, già gravato da recidiva, ha ritenuto la custodia cautelare in carcere come l’unica misura idonea a tutelare l’incolumità fisica e psichica dei familiari.

Si precisa che il procedimento è nella fase delle indagini preliminari e che, in forza del principio della presunzione di innocenza sancito dall’articolo 27 della Costituzione, la responsabilità dell’indagato sarà definitivamente accertata solo in presenza di una sentenza irrevocabile di condanna.