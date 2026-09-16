SCARLINO – Il trasferimento dei cani de La Botte di Scarlino verso la struttura di Ribolla, non smette di far preoccupare le volontarie che li accudiscono da quando erano nella sede originaria.

A raccontarne è Maria, a nome delle altre colleghe, in una lettera rivolta alle sindache di Massa Marittima e Scarlino. «È passato oltre un mese da quando i cani di Massa Marittima provenienti dal canile La Botte Scarlino si trovano al canile Dog Farm Ribolla – ricorda – In queste settimane un gruppo di volontarie associate a La Casa di Margot odv, e quindi regolarmente assicurate, hanno assistito questi cani in modo proficuo, grazie alla collaborazione continua con il gestore e gli operatori della struttura».

«Ci rechiamo infatti regolarmente a Ribolla per controllarli, farli uscire e non farli sentire abbandonati – precisa – Siamo state accolte molto bene, i nostri suggerimenti sono stati ascoltati e questo ha favorito sicuramente un inserimento dei cani in un ambiente totalmente diverso da quello a cui erano abituati».

«Tutti, anche Dylan, tranne due: Teddy e Domitilla – precisa – Oggi i cani sono solo dieci, perché due cuccioli sono stati adottati, e otto di essi più o meno si sono ambientati, anche se non sappiamo cosa accadrà loro il 1.1.2027, data la scadenza dell’affidamento a Ribolla».

«Teddy e Domitilla non si ambienteranno»

Teddy e Domitilla non sembrano essersi ambientati. «Né si ambienteranno – rimarca la donna – Da oltre un mese sono non solo chiusi in un box di cemento, ma addirittura vivono in un cubo di cemento, che a Ribolla è una cuccia, per uscire quando sono soli sempre in un fazzoletto di cemento per fare i bisogni».

«Non sono mai usciti neanche una volta nell’uliveta, e non per colpa del gestore – ricorda – La natura, il carattere di questi due cani rende loro impossibile il percorso obbligato in un corridoio, in mezzo ad altri cani, per raggiungere l’uliveta».

«Mi dicono che mangino, e sicuramente è vero, ma in piedi io non li ho mai visti, né io né altri – racconta la donna – Mi pare evidente che ci sia un’incompatibilità ambientale. Loro a Scarlino sono cresciuti e solo lì due cani con questo carattere possono ritrovare una qualità della vita decente».

Infine, l’appello alle due sindache: «Chiediamo un atto di buon senso e di umanità – conclude – Disponete il rientro a Scarlino da subito di Teddy e Domitilla. Mettete fine a questo che per loro è un inferno».