GROSSETO – Ancora segno X per il Grosseto, raggiunto in pieno recupero dal Campobasso che evita il peggio con un animato 2-2 (foto di Paolo Orlando). La quinta di campionato al Carlo Zecchini offre emozioni e colpi di scena a cominciare dai due gol annullati agli ospiti nei primi venti minuti di gioco, seguiti subito dopo dalle reti, regolari, dei biancorossi Damiani e Tosi.
Ripresa combattuta da entrambe le parti, con i molisani che riaprono il match con Corbo e al 37′ patiscono l’espulsione di Spurio. Nei nove minuti di recupero arriva il definitivo 2-2 di Stoppa, per un pareggio non senza rimpianti ma che deve tenere il Grifone coi piedi per terra, in un campionato ancora lungo e soprattutto difficile.
GROSSETO: Marcu, Sabattini, Damiani, Fiorini, Ampollini, Brenna, Andreoli, Tosi, Mannelli, Fabri, Pitti. A disposizione: Cabella, Menicucci, Mastroianni, Fiorani, Gallucci, Lorenzini, Montini, Gonnelli, Alfani, Fantacci, Gaddini, Ciraudo, Brancato, Lorenzelli, Della Mora. All. Indiani.
CAMPOBASSO: Spurio, Celesia, Gargiulo, Stoppa, Bisulcò, Pieno, Pellitteri, Misto, Coccia, Leonardi, Corbo. A disposizione: Apsits, Muzi, Oliveira, Di Vico, Canfora, Blasio, Fogliata, Cristallo, Capoferri, Agazzi, Aragona, Galeandro. All. Calabrese.
ARBITRO: Renzi di Pesaro; assistenti Romaniello di Napoli e Cozzuto di Formia.
MARCATORI: 9′ Damiani, 22′ Tosi, 26′ st Corbo, 50′ st Stoppa.
NOTE: circa 1400 spettatori. Ammoniti Andreoli, Damiani, Celesia; espulso al 37′ st Spurio.