GROSSETO – A partire dalle ore 15 di giovedì 17 settembre, per esigenze organizzative, non sarà possibile utilizzare l’ingresso e l’uscita principale della nuova ala.

A informare di questa modifica temporanea è la Asl Toscana sud est, che informa i cittadini e gli utenti dell’ospedale Misericordia che dovranno recarsi all’ospedale, o frequentarne gli spazi, nel pomeriggio.

Cosa cambia nel pomeriggio e gli accessi laterali

Anche gli ascensori del blocco centrale, in prossimità della scala bianca, non fermeranno al piano terra.

Per accedere ai reparti, a partire dalle ore 14 saranno presenti operatori incaricati di fornire indicazioni agli utenti e indirizzarli verso gli ingressi laterali, dove sono disponibili scale e ascensori E13 ed E04.

Gli stessi percorsi dovranno essere utilizzati anche in uscita dall’ospedale da pazienti e visitatori.

Per chi proviene dal polo vecchio, la scala di collegamento sarà chiusa dalle ore 15 e l’accesso sarà consentito esclusivamente al personale autorizzato.

La viabilità interna dell’ospedale sarà nuovamente attiva a partire dalle ore 19.

L’Azienda si scusa per gli eventuali disagi e invita gli utenti a seguire le indicazioni del personale presente in loco, che sarà a disposizione per facilitare gli spostamenti all’interno della struttura.