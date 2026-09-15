BAGNO DI GAVORRANO – Turno infrasettimanale per il Follonica Gavorrano, che dopo la trasferta di Terni scenderà in campo domani mercoledì alle 15 al Malservisi-Matteini, dove arriverà il Ghiviborgo.

Una gara che giunge dopo i primi 4 punti conquistati in campionato, dopo il 2-0 interno con il Grassina e il pareggio esterno con la Nuova Ternana per 1-1.

Il Ghiviborgo arriva invece con la voglia di fare i primi punti del campionato, dopo le due sconfitte arrivate nelle prime due giornate con Flaminia Civitacastellana e Terranuova Traiana.

I precedenti con il Ghiviborgo dicono che nella scorsa stagione sono arrivate due sconfitte per i biancorossoblù, con un 6-2 in trasferta e uno 0-2 in casa.

Anche nel match di andata dell’annata 2024/25 giocato al Malservisi-Matteini è arrivata una vittoria del Ghiviborgo per 0-2, mentre in trasferta i biancorossoblù avevano vinto con il risultato di 2-5.

Tra gli altri precedenti tra le due squadre dopo le fusioni societarie, ovvero da quando si chiamano Ghiviborgo e Follonica Gavorrano, nella stagione precedente erano arrivati un pareggio per 2-2 tra le mura amiche e una vittoria esterna per 0-1, mentre nel 2022/23 era stato il Ghiviborgo ad avere la meglio in casa con una vittoria per 3-2, oltre a un pareggio per 0-0 al Malservisi-Matteini.

Sarà un ritorno in via Morandi per l’ex allenatore Marco Masi, al Follonica Gavorrano nelle stagioni 2023/24 e 2024/25, arrivando nel suo primo anno alla finale di Coppa Italia poi persa con il Trapani e al secondo posto in campionato. Per lui si trattava di un ritorno, dopo la parentesi del 2013/14.

Tra gli ex giocatori figurano inoltre Simone Marino, a Ghivizzano nel 2018/19, Federico Vari nell’annata 2024/25 e Giulio Giordani, nella seconda parte della stagione 2016/17. Dall’altra parte Mattia Ceccanti, al Follonica Gavorrano nella stagione 2023/24, Matteo Masini, che ha vestito il biancorossoblù per due stagioni dal 2023 al 2025 e Gianmarco Poli, al Follonica Gavorrano nella seconda parte della stagione 2022/23.