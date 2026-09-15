FOLLONICA – Attenzione ai falsi rimborsi Tari. Il Comune di Follonica avverte i cittadini che stanno circolando messaggi fraudolenti relativi a presunti rimborsi della tassa sui rifiuti, con l’invito a cliccare su un link.

Il Comune non invia sms di questo tipo

L’amministrazione comunale precisa in modo netto di non inviare avvisi di questo genere tramite sms. Si tratta quindi di un tentativo di truffa, e viene raccomandata la massima attenzione.

I consigli per difendersi

Il consiglio è di non cliccare sul link contenuto nel messaggio e di non fornire in alcun caso dati personali e bancari. In caso di dubbi è sempre opportuno rivolgersi direttamente agli uffici comunali per verificare l’autenticità delle comunicazioni ricevute.