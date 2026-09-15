PITIGLIANO – Si è appena conclusa la prima tranche dei lavori di bitumatura dei tratti più ammalorati della strada provinciale Pitigliano–Farnese, nel territorio comunale di Pitigliano. Gli interventi, avviati la scorsa settimana dalla Provincia di Grosseto, sono partiti dal confine con il Lazio e hanno interessato diversi tratti saltuari fino al chilometro 4+000.

Per questa prima fase dei lavori la Provincia ha investito 318mila euro. Nei prossimi giorni è previsto l’avvio della seconda tranche, per un ulteriore investimento di 180mila euro, destinata ad altri tratti saltuari, dal chilometro 4+000 al chilometro 3+000.

“Ringrazio la Provincia di Grosseto, il presidente Francesco Limatola e gli uffici provinciali per l’attenzione dimostrata nei confronti della viabilità del nostro territorio. – commenta Giovanni Gentili, sindaco di Pitigliano – Avevamo sollecitato come amministrazione comunale questo intervento durante l’incontro promosso a Pitigliano dall’amministrazione provinciale dal titolo ‘La Provincia in Comune’ e la Provincia ha ascoltato e accolto la nostra richiesta”.

“La Pitigliano-Farnese è un collegamento molto importante per il nostro territorio, sia per le attività economiche, che per gli spostamenti dei residenti e per il turismo. La manutenzione delle strade non è soltanto una questione di sicurezza, ma anche di sviluppo, accessibilità e qualità della vita. Purtroppo, con questo intervento non si riuscirà a coprire il bisogno su tutta la provinciale. Soprattutto la zona di Vacasio ha necessità di nuovi interventi. Sarà nostra cura chiedere alla Provincia di stanziare nuove risorse non appena possibile”.

“I lavori sono partiti dal confine con il Lazio poiché è la zona in cui la strada versava nelle condizioni peggiori – spiega il presidente della Provincia, Francesco Limatola –. La conclusione della prima tranche e l’avvio dei nuovi lavori rappresentano un risultato importante per Pitigliano e per tutti coloro che utilizzano quotidianamente questa strada”.

“La provinciale Pitigliano–Farnese si inserisce nella rete viaria che collega l’area di Pitigliano con il territorio laziale. Il suo ruolo è particolarmente significativo per l’accesso all’Area del Tufo, importante destinazione turistica della Maremma e punto di riferimento per i collegamenti tra Toscana e Lazio”.