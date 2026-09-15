GROSSETO – Sette reparti di chirurgia generale nel 2010, quattro nel 2023. 147 posti letto ridotti a 55. Una perdita del 62,6% in tredici anni che fa di Grosseto, secondo i dati diffusi dalla Uil, la provincia peggiore di tutta la Toscana per la tenuta della chirurgia ospedaliera.

Il quadro è stato presentato oggi, 15 settembre, alla Conferenza provinciale dei sindaci sulla sanità dalla Confederazione Uil insieme a Uil Fp e Uil Pensionati di Grosseto, sulla base dei numeri ufficiali del Ministero della Salute (Annuario statistico del Servizio sanitario nazionale) e del bilancio dell’Azienda Usl Toscana Sud Est.

Il confronto con Arezzo e Siena

Il territorio dell’Azienda Usl Toscana Sud Est, che comprende le tre province di Grosseto, Arezzo e Siena, ha perso complessivamente 168 posti letto per acuti in chirurgia generale. Tra il 2010 e il 2023, si è passati da 397 a 229 unità: un calo del 42,3%.

Ma il dato aggregato fornito dalla Uil vede Grosseto da sola concentrare il 54,7% di tutti i tagli dell’Area Vasta, con una flessione del 62,6% (-92 posti letto). Arezzo perde il 33,3% (-40 posti letto) e Siena il 27,7% (-36 posti letto). Mentre la provincia di Grosseto ha visto quasi due terzi della propria capacità chirurgica evaporare, gli altri due territori della stessa Azienda sanitaria hanno subìto un ridimensionamento meno drastico.

Il dato, come sottolinea la Uil, non è solo simbolico: la provincia di Grosseto è la più estesa della Toscana, con presidi periferici che coprono un territorio vasto e a bassa densità abitativa, dove la chiusura o il ridimensionamento dei reparti pesa in modo sproporzionato sull’accesso alle cure.

Cosa succede nei presidi grossetani

Scendendo nel dettaglio dei singoli ospedali della provincia, la Uil segnala flessioni significative in chirurgia anche a Massa Marittima (-41,18%), Orbetello (-42,86%) e Grosseto (-39,56%). Il sindacato rileva inoltre l’assenza, dal 2022, di dati relativi al presidio di Castel del Piano nell’annuario ministeriale, chiedendosi se questo non significhi che l’attività chirurgica lì sia già stata soppressa.

A complicare il quadro c’è la stagionalità: «A questo si aggiunga che durante il periodo estivo, per consentire al personale la fruizione del periodo di ferie obbligatorio previsto dal contratto, vi è una riduzione delle attività chirurgiche che, per citare un solo esempio, si concretizza su Grosseto con una riduzione del 30% dei posti letto», dicono Uil, Uil Fp e Uil Pensionati.

I numeri del bilancio: mobilità passiva e ricorso al privato

Oltre ai posti letto, la Uil mette in fila i dati di bilancio dell’Azienda Usl Toscana Sud Est, che fotograferebbero una situazione di difficoltà. «La mobilità passiva, cioè la spesa per i cittadini che si curano fuori dal proprio territorio, ammonta a 316,9 milioni di euro totali, di cui 76,6 milioni fuori regione: il saldo netto è negativo per 229,9 milioni – dice la Uil – Solo i ricoveri fuori Toscana sono cresciuti del 33,6% in un anno, passando da 44,3 a 59,2 milioni di euro».

Cresce di pari passo il ricorso al privato. «L’assistenza ospedaliera acquistata da strutture private passa da 10,8 a 16,6 milioni di euro, un aumento del 53,7% in un solo anno, mentre le spese per consulenze, collaborazioni e personale interinale salgono da 31,2 a 34,9 milioni – dice la Uil – di cui 19,2 milioni destinati solo a prestazioni aggiuntive».

Sul fronte del personale, a fronte di un incremento formale di 24 unità tra la fine del 2024 e la fine del 2025, le cifre del bilancio del quinquennio 2021-2025 mostrate da Uil fanno registrare una perdita effettiva di 160 dipendenti. Il valore delle ferie non godute ha raggiunto i 42,4 milioni di euro, un dato che la Uil definisce «Il termometro di una pressione insostenibile» verso il personale, che spinge molti professionisti alla fuga dal pubblico, come segnalato anche dal Collegio sindacale dell’Azienda.

Sul fronte del debito, invece, la Uil evidenzia come il carico economico per abitante sia decisamente più pesante nell’Area Sud Est rispetto al resto della Toscana: 116mila euro di debito per abitante contro 78mila nell’area Nord Ovest e 44mila nell’area Centro.

La proposta della Uil

Di fronte a questo quadro, la Uil oltre alla denuncia dei numeri avanza una proposta operativa, presentata direttamente alla Conferenza dei sindaci e alla Regione Toscana: l’istituzione di un tavolo di confronto provinciale composto da Regione Toscana, Asl, sindaci del territorio e organizzazioni sindacali, per ridefinire l’assetto della chirurgia generale.

Due sono gli assi della proposta.

Per il presidio di Grosseto, la Uil chiede che la chirurgia robotica del Misericordia diventi il riferimento di eccellenza dell’intera Area Vasta e della Regione, capace di attrarre pazienti anche da fuori regione e così invertire la rotta della mobilità passiva, mantenendo e potenziando al tempo stesso l’attività di chirurgia generale.

Per i presidi periferici (come il Sant’Andrea di Massa Marittima e gli altri ospedali minori della provincia) il sindacato chiede di non smantellare ulteriormente l’attività chirurgica, ma di investire subito in tecnologia e sicurezza per conservare gli interventi di media-bassa complessità e urgenza, ritenuti essenziali non solo per l’assistenza ma per la tenuta demografica ed economica delle aree interne.

«Non si tratta solo di posti letto — dichiarano Uil, Uil Fp e Uil Pensionati Grosseto — ma di diritto alla salute. Se Grosseto perde il 62% della chirurgia, le liste d’attesa esplodono, i professionisti scappano, i presidi ospedalieri diventano solo ambulatori con conseguenze negative per le aree marginali che si spopolano. Chiediamo ai Sindaci di fare fronte comune su questa piattaforma».