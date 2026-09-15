GROSSETO – Ritirare la delibera del direttore generale dell’Azienda Usl Toscana Sud Est numero 901 del 28 agosto 2026 e riaprire il confronto sulla riorganizzazione della rete chirurgica. È questa la richiesta contenuta nel documento condiviso dai sindaci della provincia di Grosseto riuniti congiuntamente nell’ambito delle due zone-distretto, insieme alle rappresentanze sindacali che hanno partecipato all’incontro che si è tenuto questa mattina, 15 settembre a Grosseto.

La posizione dei primi cittadini parte dal riassetto della rete chirurgica, ma guarda più in generale al futuro dei servizi sanitari ospedalieri e territoriali della provincia. L’obiettivo dichiarato non è quello di opporsi a priori ai processi di riorganizzazione, ma chiedere che eventuali cambiamenti siano costruiti sulla base di dati completi, verificabili e condivisi con i territori.

«La questione riguarda l’intera rete sanitaria»

Secondo i sindaci, qualsiasi riorganizzazione deve tenere conto delle caratteristiche specifiche del territorio grossetano: la sua estensione geografica, le grandi distanze tra i centri, la presenza di aree interne e disagiate, una popolazione anziana e fragile e l’aumento significativo della popolazione durante i mesi estivi legato ai flussi turistici.

«La questione in gioco è più ampia», sostengono i sindaci, perché riguarda la tenuta complessiva dei servizi sanitari territoriali e le modalità di accesso all’assistenza di prossimità. La richiesta è quindi quella di garantire qualità, sicurezza, appropriatezza ed efficienza, evitando però che la riorganizzazione finisca per indebolire i presidi territoriali o creare squilibri nei carichi assistenziali.

I dati chiesti dai sindaci

Il primo punto del documento riguarda la piena disponibilità delle informazioni utilizzate per elaborare l’ipotesi di riorganizzazione.

I sindaci chiedono di poter esaminare, presidio per presidio, i dati relativi a volumi di attività, esiti, appropriatezza, sedute operatorie, organici, posti letto, liste di attesa, tempi dei percorsi di cura ed eventuali trasferimenti.

A questo si aggiunge la richiesta di quantificare il costo reale dell’operazione, considerando il fabbisogno di personale, gli investimenti necessari, i costi legati al trasferimento delle attività, gli effetti sull’organizzazione dei singoli presidi e gli eventuali risparmi.

Secondo i sindaci, il fatto che la delibera 901 non comporti formalmente un impegno di spesa non è sufficiente a escludere una valutazione complessiva dei costi del nuovo modello organizzativo.

«Non indebolire gli ospedali di prossimità»

Nel documento viene ribadita la necessità di salvaguardare l’intera rete ospedaliera provinciale, tenendo conto delle diverse caratteristiche dei presidi.

La rete comprende gli ospedali di base sede di Pronto soccorso di Orbetello e Massa Marittima, gli ospedali di base in zona disagiata di Pitigliano e Castel del Piano e il Misericordia di Grosseto, ospedale di primo livello e sede di Dea di primo livello, individuato come presidio di riferimento provinciale.

Per Orbetello, Massa Marittima, Pitigliano e Castel del Piano, i sindaci chiedono che siano definite con chiarezza funzioni, attività, risorse e prospettive all’interno di un progetto complessivo di rete.

Il timore espresso è che la concentrazione di alcune attività possa determinare un progressivo indebolimento degli altri ospedali o un trasferimento eccessivo della domanda sul Misericordia di Grosseto.

Distanze, viabilità e tempi di cura

Un altro punto centrale riguarda l’impatto territoriale delle scelte. Per i sindaci, la programmazione sanitaria non può basarsi soltanto sui volumi di attività, ma deve considerare anche la conformazione geografica della provincia, la viabilità e i tempi di percorrenza.

Particolare attenzione viene chiesta per le aree interne, per l’invecchiamento della popolazione e per l’incremento delle presenze durante la stagione turistica.

La valutazione, secondo il documento, deve riguardare l’intero percorso del paziente: dal primo accesso ai servizi fino all’eventuale trasferimento e all’intervento chirurgico, considerando quindi i tempi effettivi di presa in carico e di cura.

Chirurgia robotica e sviluppo della rete

I sindaci chiedono inoltre di chiarire quali specializzazioni, professionalità, tecnologie e investimenti si intendano sviluppare attraverso la riorganizzazione.

Tra gli elementi citati c’è anche il ruolo della chirurgia robotica. Per i primi cittadini è necessario capire se la concentrazione di attività ad alta complessità sia inserita in un effettivo progetto di crescita della rete oppure se si traduca principalmente nello spostamento di attività da un presidio all’altro.

«Il confronto con i territori deve precedere le decisioni»

Nel documento viene rivendicato anche un maggiore coinvolgimento delle Conferenze dei sindaci nei processi di programmazione sanitaria.

«Il confronto istituzionale deve precedere l’assunzione delle decisioni e non limitarsi alla comunicazione di scelte già definite», sostengono i firmatari, chiedendo un confronto stabile tra Regione, Azienda sanitaria e istituzioni locali.

La richiesta viene accompagnata dalla necessità di avere dati chiari anche sul fronte delle risorse e degli eventuali vincoli finanziari. Per i sindaci, la disponibilità delle risorse non può essere automaticamente collegata alla necessità di concentrare o ridurre la rete dei servizi: ogni scelta deve essere motivata sulla base dei risultati attesi, delle esigenze organizzative e delle ricadute sui cittadini.

La richiesta alla nuova direzione della Asl

Alla luce delle criticità evidenziate, i sindaci e le rappresentanze sindacali firmatari del documento chiedono quindi alla nuova direzione dell’Azienda Usl Toscana Sud Est di ritirare la delibera 901 del 28 agosto e di riaprire il percorso di confronto e programmazione.

L’obiettivo, si legge nel documento, è arrivare a eventuali successive decisioni sulla base di dati condivisi, di una valutazione completa degli effetti organizzativi e assistenziali e di un confronto effettivo con i territori.

La richiesta, precisano i firmatari, «non nasce dalla volontà di impedire ogni processo di riorganizzazione», ma dalla necessità di assicurare un metodo trasparente, condiviso e fondato su dati verificabili.

«La distanza geografica non può tradursi in distanza dal diritto alla salute», è la conclusione del documento. E la linea indicata dai sindaci è sintetizzata in una frase: «Prima i dati, poi il confronto, poi le scelte».

I Comuni firmatari

Il documento è stato condiviso e sottoscritto dai sindaci e/o delegati di Campagnatico, Cinigiano, Follonica, Grosseto e Scarlino per la zona-distretto Amiata grossetana-Colline metallifere-Grossetana e di Manciano, Monte Argentario, Orbetello, Pitigliano e Sorano per la zona-distretto Colline dell’Albegna.

Il testo è stato inoltre presentato e condiviso dalle organizzazioni sindacali presenti o collegate in videoconferenza: Cisl Grosseto, NurSind, Nursing Up e Uil.