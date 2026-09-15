GROSSETO – C’è la voglia di ritrovarsi dopo le vacanze e l’emozione di chi entra in una nuova classe. C’è il sonno della prima sveglia a cui ci saranno nove mesi per abituarsi, e poi ci sono i prof, vecchi e nuovi quelli amati e quelli temuti.

Prima campanella oggi in Maremma per 23.735 studenti maremmani tra scuola materna e superiori. Tra loro quasi uno su due frequenta le superiori. 9.718, il 40,9% del totale.

Seguono le scuole elementari (o primarie, altro corso di studi quinquennale) con 6.681 alunni, pari al 28,1%. Di cui 1.206 in prima elementare.

Medie e infanzia

Sono 4.735, il 20% del totale, i ragazzi delle secondarie di primo grado, ossia le ex scuola medie. I bambini delle scuole dell’infanzia sono invece 2.601, circa l’11% della popolazione scolastica provinciale.

Le testimonianze

«Ho cambiato scuola, lo scorso anno sono stato bocciato – racconta P. – sono un po’ nervoso perché non conosco nessuno». Emozionata anche Federica, che entrerà in prima «Però ho con me un’amica, che sta per arrivare. Spero di poter stare nel banco con lei».

A. vive da un po’ a Grosseto, ma è nato all’estero, e mentre parla ancora si sente l’inflessione della sua lingua madre. «Lo scorso anno mi sono trovato abbastanza bene, ma spero che il prof di fisica sia cambiato». «E pure quello di matematica» gli fa eco un compagno.

I ragazzi si organizzano «Prendimi il posto, non in fondo, in penultima fila, che sennò poi per i compiti ci spostano».

La viabilità alla Cittadella

Da questa mattina, come anticipato dalla Provincia, la zona della Cittadella è off limits per tutti tranne insegnanti, autobus, motorini e eventuali studenti con disabilità. Gli scorsi anni all’uscita e all’entrata c’erano stati alcuni incidenti, non gravi, e si era sentito l’esigenza di regolamentare la cosa.

«Stamani sta andando tutto bene, certo il tutto è agevolato dalle entrate scaglionate, ma a parte qualche incertezza non ci sono stati grandi disagi» afferma il dirigente della provincia che era presente sul posto.

Intanto sono tornate le fermate dei bus con i nuovi orari di arrivo e partenza, mentre resta la piccola bretella all’entrata sud per consentire di scaricare i ragazzi al cancello. In futuro una soluzione potrebbe venire da un parcheggio scambiatore da fare nell’area verde che si trova dopo il cancello, davanti all’Agrario. Certo un progetto non economico. Ma potrebbe valer la pena intercettare un eventuale futuro bando per la viabilità e decongestionare l’area all’entrata e uscita dei ragazzi da scuola.

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