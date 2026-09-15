FOLLONICA – Primo giorno di scuola con doppio taglio del nastro questa mattina, martedì 15 settembre, a Follonica. L’amministrazione comunale ha inaugurato la scuola primaria Gianni Rodari di via Palermo, interessata da un importante intervento di riqualificazione, e il nuovo Polo 0-6 anni realizzato nell’area del Parco centrale.

Alle due cerimonie era presente il sindaco Matteo Buoncristiani, insieme a una parte della Giunta comunale.

La mattinata è iniziata alle 8 alla scuola Rodari ed è proseguita alle 9 al Parco centrale con l’inaugurazione della nuova struttura dedicata ai più piccoli. Due interventi differenti che rappresentano una parte importante degli investimenti messi in campo dal Comune sul patrimonio scolastico cittadino.

La nuova vita della Rodari e il Polo 0-6

La Gianni Rodari torna a disposizione di alunni e insegnanti dopo un significativo intervento di riqualificazione, mentre il Polo 0-6 è una struttura completamente nuova, progettata per ospitare progressivamente un percorso educativo integrato dedicato ai bambini dalla nascita fino ai sei anni.

Per il nuovo anno scolastico il Polo partirà ospitando il nido, mentre dal 2027 è prevista l’entrata a pieno regime del percorso educativo integrato 0-6.

Proprio sul fronte dei nidi il Comune sottolinea un risultato considerato particolarmente importante: per la prima volta a Follonica sono state azzerate le liste di attesa, consentendo di dare una risposta a tutte le famiglie che hanno presentato domanda.

250 mila euro per arredi e attrezzature

In vista dell’apertura delle due scuole, nelle ultime settimane sono stati completati anche gli allestimenti. L’investimento complessivo per arredi e attrezzature ammonta a 250 mila euro e comprende arredi didattici interni ed esterni, dotazioni per le mense, attrezzature ludiche e altri servizi necessari al funzionamento degli ambienti.

Gli ultimi interventi sono stati definiti anche attraverso il confronto con il personale scolastico, che ha consentito di individuare ulteriori necessità emerse durante la sistemazione degli spazi.

Particolare attenzione è stata riservata anche alle aree esterne, con la sistemazione dei giardini e del parcheggio a servizio del nuovo Polo 0-6.

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La nuova scuola Gianni Rodari di Follonica

«Abbiamo scelto di dedicare risorse significative agli spazi educativi perché la qualità di una città cresce attraverso i servizi che offre ai bambini e alle famiglie – aveva spiegato il sindaco Matteo Buoncristiani alla vigilia delle inaugurazioni –. Aule, ambienti comuni, mensa, spazi per il gioco, giardini e parcheggi compongono un unico progetto pensato per accompagnare al meglio la vita quotidiana della comunità scolastica».

Dopo le inaugurazioni, Buoncristiani e l’assessora all’Istruzione Stefania Turini hanno proseguito la mattinata visitando le scuole secondarie Arrigo Bugiani e Luca Pacioli, per salutare studenti, docenti e personale scolastico nel primo giorno del nuovo anno scolastico.