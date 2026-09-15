MANCIANO – Primo giorno di scuola, martedì 15 settembre, anche nel territorio comunale di Manciano. Per salutare bambini, insegnanti e personale scolastico, il sindaco Mirco Morini, insieme alla dirigente scolastica Francesca Iovenitti, ha visitato la scuola primaria di Manciano e la scuola dell’infanzia di Marsiliana.

Una visita che quest’anno assume un significato particolare, perché entrambi gli edifici sono stati interessati da interventi di ammodernamento e ripristino realizzati dal Comune in vista dell’avvio del nuovo anno scolastico.

Nel capoluogo sono terminati durante l’estate i lavori alla scuola primaria di Manciano, resi necessari dopo i problemi di distacco di porzioni di intonaco emersi alla fine dello scorso anno scolastico. Le verifiche tecniche avevano escluso problematiche di carattere strutturale e l’Amministrazione aveva programmato gli interventi necessari durante la pausa estiva, con l’obiettivo di riconsegnare l’edificio sistemato per la ripresa delle lezioni. L’investimento complessivo per la messa in sicurezza del plesso è stato di 150mila euro.

Interventi di ammodernamento e ripristino hanno interessato anche la scuola dell’infanzia di Marsiliana, dove i lavori sono stati conclusi in tempo per l’avvio dell’anno scolastico. L’intervento sulla scuola dell’infanzia ha comportato un investimento di circa 365mila euro, mentre complessivamente le risorse destinate dal Comune agli edifici scolastici della frazione superano il mezzo milione di euro.

«Oggi provo soprattutto un sentimento di orgoglio – dichiara il sindaco Mirco Morini –. Vedere le nostre scuole riaprire, sistemate e pronte ad accogliere bambini, ragazzi, insegnanti e personale scolastico, significa vedere concretamente i risultati di un lavoro al quale abbiamo dedicato grande attenzione e importanti risorse. Intervenire sugli edifici scolastici era uno degli impegni che avevamo assunto con i cittadini in campagna elettorale e oggi posso dire con soddisfazione che quell’impegno è stato mantenuto.

In questi anni abbiamo lavorato sui plessi del capoluogo e delle frazioni e continueremo a farlo, perché la scuola rappresenta una priorità per questa Amministrazione. Il nostro impegno non riguarda soltanto gli edifici: vogliamo garantire un supporto continuo alla dirigenza, agli insegnanti, al personale e alle famiglie. Investire nella scuola significa investire sui nostri bambini e ragazzi e quindi sul futuro di Manciano e dell’intero territorio».

«A nome dell’intera comunità scolastica desidero esprimere un sincero e convinto riconoscimento all’Amministrazione comunale di Manciano per la costante attenzione riservata alla scuola e per il significativo impegno di risorse destinato all’ammodernamento, alla sicurezza e alla qualità degli edifici scolastici» dichiara la dirigente scolastica Francesca Iovenitti.

«Gli interventi realizzati nei plessi di Manciano e Marsiliana, insieme al grande progetto di ricostruzione della scuola di Saturnia, testimoniano una visione lungimirante e una concreta assunzione di responsabilità verso le nuove generazioni e l’intero territorio. Poter accogliere i nostri alunni in ambienti sicuri, curati e funzionali è una condizione essenziale per garantire una scuola di qualità».

«Rivolgo pertanto al sindaco Mirco Morini, all’Amministrazione comunale e agli uffici tecnici il più sentito ringraziamento mio, delle insegnanti e di tutto il personale scolastico per la disponibilità, la collaborazione e l’impegno profuso, anche durante i mesi estivi, affinché gli edifici fossero pronti per l’avvio del nuovo anno scolastico. La collaborazione tra scuola ed ente locale rappresenta una risorsa preziosa e ineludibile per costruire insieme il futuro dei nostri bambini e delle nostre comunità».

Gli interventi alla primaria di Manciano e alla scuola dell’infanzia di Marsiliana si inseriscono in un programma più ampio di investimenti che il Comune sta portando avanti sul patrimonio scolastico.

A Montemerano sono stati destinati 130mila euro al nido, con interventi che riguardano l’area giochi esterna e la copertura dell’edificio, con opere di impermeabilizzazione della falda nord e adeguamento dei sistemi anticaduta. L’intervento completa il percorso di trasformazione dell’ex scuola dell’infanzia in nido comunale.

Particolarmente rilevante è inoltre il progetto che riguarda la scuola di Saturnia, chiusa dal 2021. L’intervento, del valore complessivo di 2 milioni e 760mila euro, prevede la demolizione e ricostruzione di una parte dell’edificio e il recupero strutturale, l’adeguamento sismico e funzionale della porzione mantenuta.

Un insieme di interventi che testimonia la scelta dell’Amministrazione comunale di considerare l’edilizia scolastica uno degli ambiti prioritari del proprio mandato, destinando risorse alla sicurezza e alla qualità degli spazi nei quali ogni giorno crescono e studiano i bambini e i ragazzi del territorio.