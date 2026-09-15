GROSSETO – Primo giorno del nuovo anno scolastico e prima campanella anche nella nuova scuola inaugurata questa mattina, martedì 15 settembre, a Grosseto. Una struttura completamente nuova, realizzata anche grazie alle risorse del Pnrr, che potrà accogliere circa 450 studenti e che rappresenta uno degli interventi più importanti degli ultimi anni sull’edilizia scolastica cittadina.

Il progetto ha potuto contare su un finanziamento iniziale di circa 8,5 milioni di euro, mentre l’investimento complessivo per la realizzazione della nuova scuola è arrivato a sfiorare gli 11 milioni di euro.

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Venti aule e spazi per mensa, biblioteca e sport

La nuova struttura dispone di 20 aule didattiche e cinque aule specialistiche, alle quali si aggiungono gli spazi destinati alla mensa, alla biblioteca, all’attività sportiva e alla socialità.

L’obiettivo dell’intervento è stato quello di realizzare una scuola moderna, sicura, accessibile e inclusiva, nella quale gli ambienti non siano destinati esclusivamente alle lezioni, ma possano diventare luoghi di incontro, condivisione e crescita per gli studenti.

L’inaugurazione arriva al termine di un percorso complesso, che ha previsto la demolizione della precedente struttura e la successiva ricostruzione, con i conseguenti disagi che famiglie, studenti e personale scolastico hanno dovuto affrontare durante i lavori.

Il sindaco: «Questa scuola appartiene alla comunità di Grosseto»

«Oggi Grosseto inaugura una nuova scuola, un luogo pensato per il presente ma soprattutto per il futuro delle nostre bambine e dei nostri bambini – afferma il sindaco di Grosseto –. Una scuola moderna, sicura, accessibile e inclusiva, progettata per essere non soltanto un luogo di apprendimento, ma uno spazio nel quale crescere, incontrarsi e stare bene».

Il sindaco ha voluto ringraziare il provveditore scolastico Alessandra Liberatore, la dirigente scolastica Verena Tassinari, le famiglie, i docenti, i collaboratori scolastici e tutto il personale «per la pazienza e la collaborazione dimostrate» durante il periodo necessario alla realizzazione dell’opera.

Un ringraziamento è stato rivolto anche alla Giunta comunale e, in particolare, all’assessore ai Lavori pubblici e al Pnrr Riccardo Ginanneschi, che ha seguito la realizzazione dell’intervento, e all’assessore all’Istruzione Angela Amante, oltre agli uffici comunali, ai tecnici, ai progettisti, alle imprese e ai professionisti coinvolti.

«Questa scuola appartiene alla comunità di Grosseto. Appartiene alle famiglie di oggi e a quelle di domani. E soprattutto appartiene ai nostri bambini – conclude il sindaco rivolgendosi agli studenti –. Vivete questa scuola, abbiatene cura e riempitela di domande, idee, risate, amicizie e sogni. Buona scuola a tutti».