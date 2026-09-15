CASTIGLIONE DELLA PESCAIA. Si chiude con soddisfazione la terza edizione di “Officina delle Parole – Libri & Teatro”, il festival che anche quest’anno ha animato Castiglione della Pescaia trasformando l’Orto dei Frati in un luogo di incontro tra letteratura, teatro, cultura e territorio.

Una formula originale

Un appuntamento curato dal responsabile Assoterziario Confesercenti Grosseto Marco Di Giacopo e che, edizione dopo edizione, sta consolidando la propria identità grazie a una formula originale, capace di andare oltre la tradizionale presentazione del libro e di mettere al centro le persone, le storie e le emozioni, attraverso il dialogo con gli autori e la loro reinterpretazione teatrale. Un appuntamento nato per valorizzare l’editoria indipendente, fuori dalle grandi catene di distribuzione, capace di valorizzare anche economicamente la professione del “libraio”.

I ringraziamenti

Confesercenti Grosseto esprime il proprio ringraziamento all’Amministrazione comunale di Castiglione della Pescaia, e in particolare alla sindaca Elena Nappi e all’assessora al Turismo Susanna Lorenzini, che fin dall’inizio hanno creduto nel progetto, sostenendone la crescita e riconoscendone il valore come occasione di promozione culturale e territoriale.

Un ringraziamento particolare va a Francesco Serino, presidente del Sil Confesercenti Grosseto, ideatore di Officina delle Parole, che ha saputo dare forma a un progetto capace di valorizzare il libro, l’editoria e le librerie indipendenti attraverso un linguaggio nuovo e coinvolgente.

Fondamentale anche il contributo dell’associazione Chicchi d’Arte, mente artistica e cuore pulsante del festival, che attraverso il teatro, i reading e la propria sensibilità ha saputo trasformare le parole scritte in esperienza viva, costruendo uno dei tratti più riconoscibili e originali della manifestazione.

Confesercenti Grosseto ringrazia inoltre Enegan, energy partner dell’associazione, per aver sostenuto anche questa iniziativa e per la vicinanza dimostrata ai progetti capaci di generare valore per il territorio.

Un grazie va infine alla presidente del Centro commerciale naturale di Castiglione della Pescaia, Francesca Fancello, e al Ccn per aver sostenuto la realizzazione della terza edizione, contribuendo a rafforzare quel legame tra cultura, commercio di prossimità e vitalità del centro urbano che rappresenta uno degli elementi più importanti del progetto.

Cultura e vitalità dei territori

«Il successo della terza edizione conferma che Officina delle Parole è ormai qualcosa di più di un singolo appuntamento culturale – sottolinea Confesercenti Grosseto –. È il risultato di una rete che unisce amministrazione comunale, associazioni, artisti, imprese e commercio locale attorno a un obiettivo comune: rendere il territorio vivo, attrattivo e capace di offrire esperienze di qualità. La cultura può essere uno straordinario strumento di aggregazione, ma anche di promozione e rigenerazione dei nostri centri urbani».

Proprio il rapporto tra cultura e vitalità economica e sociale dei territori rappresenta uno dei messaggi più forti lasciati da questa edizione. Portare iniziative di qualità negli spazi del paese significa creare occasioni di incontro, favorire la frequentazione dei centri urbani e sostenere indirettamente anche le attività commerciali e i servizi di prossimità.

La terza edizione si chiude quindi con la volontà di proseguire un percorso che, anno dopo anno, sta crescendo grazie alla collaborazione di tutti coloro che hanno scelto di credere in Officina delle Parole.

L’appuntamento è già idealmente alla prossima edizione.