GROSSETO – Il Comune informa che, con decreto regionale n. 19629 del 03/09/2026, è stato approvato l’avviso per la riapertura dei termini per la presentazione delle domande della Misura “Nidi gratis” 2026/2027, rivolto alle famiglie.
Le domande potranno essere presentate, a decorrere dalle ore 9 del giorno 12 ottobre 2026 fino alle ore 18 del 26 ottobre 2026, esclusivamente mediante accesso all’applicativo regionale, disponibile sul sito www.regione.toscana.it/nidigratis, attraverso la Carta di identità elettronica (Cie), il Sistema pubblico di identità digitale (Spid di livello 2) o la Carta nazionale dei servizi (Cns).
Il contributo regionale potrà essere assegnato ai nuclei familiari con Isee per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione (in corso di validità e con Dsu correttamente attestata) fino a 40.000 euro.
La domanda per l’accesso alla misura Nidi gratis dovrà essere presentata dallo stesso soggetto che ha richiesto o richiederà il Bonus Inps.
Il contributo regionale potrà essere riconosciuto a decorrere dalla mensilità di dicembre 2026.