MASSA MARITTIMA – È morto mentre si trovava nelle acque del lago dell’Accesa, nel territorio comunale di Massa Marittima. L’uomo di 76 anni era arrivato al lago insieme alla moglie per trascorrere una giornata di gita.

L’allarme è scattato alle 13.57, quando è stato attivato il 118 dell’Asl Toscana Sud Est per il recupero di un uomo dalle acque del lago. Alcuni presenti hanno immediatamente prestato i primi soccorsi, tentando di rianimarlo in attesa dell’arrivo dei sanitari.

La centrale operativa ha attivato in codice 3 l’automedica di Follonica e l’ambulanza Sassofortino Anpas con personale abilitato alle manovre di rianimazione e all’utilizzo del defibrillatore.

All’arrivo dei soccorritori, però, per l’uomo non c’era più nulla da fare. I sanitari hanno potuto soltanto constatarne il decesso.

Sul posto sono intervenuti anche i militari della Tenenza dei carabinieri di Massa Marittima, impegnati negli accertamenti sull’accaduto. Secondo quanto emerso dalle prime valutazioni, l’ipotesi ritenuta verosimile è quella di un malore che avrebbe colpito l’uomo mentre si trovava in acqua.

Saranno gli accertamenti a chiarire con maggiore precisione la dinamica dell’accaduto.