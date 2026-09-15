Foto di repertorio

GROSSETO – Sesta edizione de Il Miglio d’oro, gara podistica che si disputerà domenica 20 settembre sulle Mura Medicee di Grosseto. Un testimonial d’eccezione per quest’anno, ovvero Leonardo Speroni, giovane di 22 anni che ha visto svanire, per ora, i suoi sogni a causa di una malattia metabolica mitocondriale della quale si conoscono solo tre casi al mondo.

Seguito a Grosseto dal dottor Leonardo Laiolo, Speroni è stato curato al Meyer ed è sotto l’attenzione della Columbia University di New York, il che che ha permesso di giungere a realizzare un farmaco, si chiama Kygevvi, che rappresenta oggi una speranza per tutti i bambini che vengano colpiti dalla sua malattia.

Oggi Leonardo, che sempre meno si serve della carrozzina, ha preso la patente ed sogna di poter allenare al calcio i bambini.

Il programma del “Miglio d’Oro” è il seguente: ritrovo alle 10 sul Bastione Garibaldi della Sala Eden; alle 10,30 partenza della gara competitiva; alle 11,30 partenza della camminata al termine della quale verrà offerto (gratuitamente) ai partecipanti un “pasta party” nella Sala Eden.

A tutti i partecipanti sarà, tra l’altro, consegnato un pacco dono con prodotti della Maremma.

Le iscrizioni per chi voglia partecipare alla “camminata” e quindi ricevere il pacco dono e prendere parte al pasta party gratuito sono possibili alla Tabaccheria Soldati, in Corso Carducci, oppure direttamente la mattina della manifestazione nell’area di raduno. Chi invece vuole partecipare alla gara de “Il Miglio d’Oro” deve iscriversi rivolgendosi al negozio Running 42 di via Sauro 106 o chiamare allo 0564.491615.

Per le iscrizioni è richiesta una partecipazione di 10 euro; l’intero ricavato sarà impiegato per realizzare un service rotariano.

A Leonardo, in ricordo di questa esperienza del “Miglio d’Oro”, sarà consegnata dal Rotary un’opera di Jacopo Di Domenico, pittore e guida ambientale di notevole valore, opera che è intitolata “Dalla Crepa, la Vita: l’Eco della Maremma”. Come spiega lo stesso autore, “dalla fragilità della terracotta spezzata nasce la forza incontaminata del domani. La giara, rappresentata non più contenitore inerte, ma grembo fecondo, accoglie le radici dell’albero e si fa fondamento per una nuova nascita. Sullo sfondo le colline della Maremma che custodiscono la memoria del territorio. Un’opera che celebra la solidarietà non come semplice ausilio, ma come forza generatrice capace di radicare la bellezza della nostra terra”.