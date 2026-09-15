FOLLONICA – Dopo tre prove aperte a circa 250 spettatori, lo spettacolo “Lettera dagli abissi“, di (e con) Masiar Pasquali, è pronto per andare in scena nella sua forma definitiva.

Debutterà in questa versione, messa del tutto a punto per poi andare in scena anche a Milano e Firenze, venerdì 18 settembre, alle 22.30 al Cassero della Rocca di Suvereto (Livorno), per passare poi nel grossetano domenica 20 settembre, alle 19 all’azienda Sequerciani di Tatti.

Masiar, cresciuto a Follonica, si è trasferito tra Milano, Londra, Parigi e New York, dove lavora. Ha studiato recitazione, organizzazione dello spettacolo dal vivo, fotografia e videomaking e ha iniziato la sua carriera molto giovane al Festival dei Due Mondi di Spoleto.

Pubblica sui principali quotidiani e magazine italiani e stranieri (“New York Times”, “Le Monde”, “Corriere della Sera”, “la Repubblica”, “Il Sole24ore”, “Vanity Fair”) ed è il fotografo ufficiale del Piccolo Teatro di Milano. Da oltre 10 anni sviluppa progetti di storytelling di tipo socio-antropologico su persone e piccole comunità. Attualmente vive e lavora a Milano come fotografo, videomaker e storyteller, premiato anche a IlPod2025 per il suo podcast autoprodotto “Il buco – Pionieri dell’eroina“.

Lettera dagli abissi: una tappa anche a Tatti

Le due tappe toscane di settembre concludono questa prima presentazione al pubblico dell’ultimo lavoro di Pasquali: con “Lettera dagli abissi“, l’autore e interprete propone uno spettacolo che porta il pubblico in un viaggio nelle profondità insondabili degli abissi, intrecciando una storia familiare con l’esplorazione del punto più profondo degli oceani.

“Lettera dagli abissi” – Masiar Pasquali

Ispirato alla storia vera di un padre e di un figlio, Auguste e Jacques, “Lettera dagli abissi” non racconta solo l’esplorazione della Fossa delle Marianne da parte degli esploratori che, per primi, raggiunsero quei fondali, ma anche il legame, mai del tutto conoscibile e comprensibile, tra padri e figli.

La data di Suvereto sarà dunque un’occasione per vivere questa esperienza: guidato dalla voce di Masiar e grazie all’ausilio di video, musica e suoni, il pubblico potrà arrivare nelle profondità oceaniche, in un viaggio che si sviluppa in parallelo con quello nell’animo dell’uomo e nei suoi sentimenti più intimi.

L’appuntamento di venerdì 18 settembre è gratuito e a ingresso libero. In caso di maltempo, lo spettacolo si sposta alla Cantina Villa Rico, in via Magenta 18.

Per quanto riguarda, invece, l’appuntamento di domenica 20 settembre all’azienda agricola Sequerciani (strada provinciale Tatti, 58023 Gavorrano), la prenotazione è obbligatoria e va effettuata sul sito www.sequerciani.it (info al 0566 028053).