OKLAHOMA – Una ragazza di 18 anni di Grosseto, Giorgia Franceschelli, è rimasta ferita in un grave incidente stradale avvenuto sulla US 270, nella contea di Latimer, in Oklahoma, negli Stati Uniti. Nello scontro ha perso la vita una persona, mentre altre due sono rimaste ferite.

Giorgia gioca per Eastern Oklahoma, università con sede a Wilburton, 250 km da Oklahoma City. La giovane è grave ma non in pericolo di vita, ed è stata trasportata in elicottero all’ospedale di Tulsa, in terapia intensiva. Il padre Enrico Franceschelli, allenatore, è un ex giocatore del Bbc Grosseto.

La dinamica dell’incidente

Secondo quanto riferito dalla Oklahoma Highway Patrol (OHP), l’incidente è avvenuto nei pressi di Hugle Road. Una vettura condotta da un ragazzo di 18 anni stava viaggiando in direzione est quando ha investito un cervo che stava attraversando la carreggiata.

Dopo l’impatto con l’animale, l’auto avrebbe invaso la corsia opposta, andando a scontrarsi con una seconda vettura che procedeva verso ovest.

La vittima e i feriti

Il conducente del secondo mezzo, la cui identità non è stata resa nota dalle autorità, è morto a seguito dell’incidente. A bordo della stessa auto viaggiava anche Giorgia Franceschelli, 18enne di Grosseto, che è rimasta ferita nello scontro.

La Oklahoma Highway Patrol sta proseguendo le indagini per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente. Le autorità hanno comunicato che i familiari della vittima sono stati informati.

Foto generata con AI