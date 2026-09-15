GROSSETO – Sarà il 24 settembre – e non, come previsto inizialmente, il 17 settembre – il prossimo appuntamento con l’Open day organizzato dalle professioniste e dai professionisti del Reparto di Ostetricia, Ginecologia e Neonatologia per illustrare, i servizi del percorso nascita e della sala parto. L’incontro del 17 settembre è stato annullato a causa della visita all’Ospedale di Grosseto del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Come detto, la presentazione dei servizi del Punto Nascita sarà giovedì 24 settembre dalle 11 alle 13 all’auditorium, nella nuova ala dell’ospedale Misericordia di Grosseto. Un viaggio virtuale tramite video ed immagini ma anche un percorso con dimostrazioni teorico-pratiche che guidano ed accompagnano i futuri genitori durante l’attesa.

I successivi incontri si svolgeranno il 15 ottobre, il 19 novembre e il 17 dicembre con orario dalle 11 alle 13 all’interno dell’auditorium dell’ospedale.