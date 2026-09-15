GROSSETO – Quinta di campionato di mercoledì per il Grosseto, che domani ospiterà l’inseguitrice Campobasso (foto d’archivio di Paolo Orlando). Molisani due punti sotto ai maremmani, in virtù di due vittorie e due pareggi, compreso il segno 2 del turno precedente a danno del Vado. I torelli hanno invece alle spalle il pari a occhiali contro la Pianese.

“Cosa aspettarsi? Un’altra buona prestazione come le precedenti – ha dett mister Indiani – Sarebbe una gran cosa perché arriva una squadra veramente forte con giocatori e tecnico di qualità. Quando c’è una partita infrasettimanale dopo tre giorni dalla precedente il discorso atletico è importantissimo. E’ fondamentale per chi ha la possibilità di fare cambi e mettere gente fresca, ora a inizio stagione è un po’ limitata la cosa ma credo che la componente atletica sia importante. Chi ha giocato a Piancastagnaio si è allenato ieri sera, il recupero non era ottimale, bisogna vedere”.

Il fischio d’inizio è domani mercoledì alle 18,30 al Comunale Zecchini.

Fra le decisioni del giudice sportivo spicca l’ammenda di 300 euro alla società unionista “per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver danneggiato diciotto seggiolini posti nel Settore loro riservato. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione degli artt. 6 e 26 C.G.S., rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta”.

Per il Campobasso inibizione a svolgere ogni attività fino al 15 dicembre per il dirigente Giacomo Reale per “condotta gravemente irriguardosa che si è concretizzata in un contatto fisico e ingiuriosa nei confronti del IV Ufficiale”, ma soprattutto la squalifica di sei giornate al tecnico Devis Mangia per “aver tenuto una condotta gravemente irriguardosa che si è concretizzata in un contatto fisico e ingiuriosa nei confronti del IV Ufficiale e per aver pronunciato ripetute espressioni blasfeme”; fra i giocatori assente per squalifica il molisano Papini per doppia ammonizione.

Il programma della 5a giornata del girone B di serie C:

Grosseto-Campobasso

Latina-Guidonia Montecelio

Ostiamare-Ravenna

Pineto-Forlì

Sambenedettese-Atalanta U23

Torres-Pianese

Livorno-Vado

Perugia-Spezia

Pescara-Gubbio

Vis Pesaro-Reggiana

La classifica:

Spezia 10 punti: Reggiana, Ravenna, Grosseto 8; Perugia, Livorno, Guidonia Montecelio, Forlì 7; Campobasso, Gubbio, Torres, Atalanta U23 6; Pineto 5; Vado, Pescara, Latina 4; Ostiamare 3; Pianese 2; Sambenedettese, Vis Pesaro 1