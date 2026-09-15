GROSSETO. GROSSETO – Con la riapertura delle scuole torna d’attualità «uno dei problemi più evidenti della viabilità cittadina: quello di via de’ Barberi e della realizzazione della Bretella Sud» afferma Valerio Pizzuti, presidente di Liberali e Riformisti per Grosseto.

«Il ritorno a pieno regime delle attività scolastiche, a partire dalla Cittadella dello Studente, riporta in primo piano una situazione già caratterizzata da importanti flussi di traffico e destinata a diventare ancora più complessa con lo sviluppo urbanistico dell’area».

Pizzuti propone di dare un’accelerazione all’opera mettendo allo stesso tavolo Comune di Grosseto, Provincia di Grosseto e Regione Toscana per definire tempi, progettazione e possibili fonti di finanziamento. Le valutazioni contenute nella nota sono quelle del gruppo politico.

«Non partiamo da zero»

«Non partiamo da zero – sottolinea Pizzuti –. Nel febbraio 2024 Comune e Provincia hanno sottoscritto un protocollo d’intesa per il nuovo collegamento tra via de’ Barberi, la Cittadella dello Studente e l’Aurelia sud. È un percorso importante e condiviso al quale, a nostro avviso, occorre adesso imprimere maggiore velocità».

L’esigenza, spiega il gruppo, nasce dalle caratteristiche di un’area già oggi sottoposta a consistenti flussi veicolari e destinata a trasformarsi ulteriormente. Sull’asse di via de’ Barberi gravitano la Cittadella dello Studente, frequentata ogni giorno da migliaia di ragazzi, il centro commerciale Le Palme, le attività presenti nella zona e il traffico residenziale.

A questo quadro si aggiungono la Greenway, la riorganizzazione della viabilità interna alla Cittadella e, soprattutto, la rigenerazione dell’area Peep, con nuovi insediamenti abitativi che porteranno ulteriori esigenze di mobilità.

«Fare presto per anticipare le esigenze»

«È proprio guardando a ciò che accadrà nei prossimi anni – spiega Pizzuti – che riteniamo necessario fare presto. La buona programmazione deve anticipare le esigenze di una città che cambia, realizzando le infrastrutture mentre un quartiere cresce e non quando le criticità sono ormai diventate emergenze».

Da qui la proposta di Liberali e Riformisti di promuovere un tavolo operativo tra Comune, Provincia e Regione Toscana. «Non serve tornare a discutere sull’utilità della Bretella, già riconosciuta dalle istituzioni – precisa Pizzuti –. Occorre mettere insieme competenze e risorse e definire un cronoprogramma.

L’accordo tra Comune e Provincia rappresenta una buona base. Riteniamo che sia arrivato il momento di coinvolgere direttamente anche la Regione Toscana, verificando insieme le condizioni per un suo contributo alla realizzazione dell’opera e le ulteriori opportunità di finanziamento disponibili».

La ricerca di finanziamenti

Liberali e Riformisti ritengono inoltre opportuno valutare ogni ulteriore canale nazionale o europeo compatibile con l’intervento, così da costruire una copertura finanziaria condivisa e sostenibile.

«La nostra vuole essere una sollecitazione esclusivamente costruttiva – conclude Pizzuti –. Le basi ci sono, l’opera è necessaria e il percorso è stato avviato. Adesso dobbiamo darle rapidamente gambe e corpo. Comune, Provincia e Regione possono lavorare insieme per arrivare al risultato nel minor tempo possibile. La Bretella Sud significa migliorare la viabilità attuale e, soprattutto, preparare oggi via de’ Barberi alle esigenze di domani».

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