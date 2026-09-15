ORBETELLO – Al via il cantiere per la riqualificazione del giardino della scuola elementare di Neghelli che prevede un investimento del Comune di Orbetello di oltre 137mila euro.

Il progetto esecutivo, che comprenderà anche la porzione di verde di pertinenza della contigua scuola dell’infanzia, prevede, tra gli altri interventi, la rimozione delle alberature pericolanti, selezionate sulla base delle relazioni redatte da esperti, e la rimodulazione del piano del suolo per favorire il corretto defluire delle acque.

«L’intervento – spiega il consigliere delegato ai lavori pubblici del Comune di Orbetello, il senatore Roberto Berardi – punta a eliminare i ristagni di acqua nei terreni del giardino, ripristinare la percorrenza dei marciapiedi perimetrali dell’edificio, eliminare i pericoli di inciampo, livellare le quote di terreno della corte esterna e del giardino con nuovo terreno vegetale».

«Un lavoro – dice in conclusione Berardi – che arriva a settembre a causa dell’iter autorizzativo necessario per avviare il cantiere e in quanto nessun intervento sarebbe stato possibile con il caldo record registrato durante l’estate. Ci scusiamo, quindi, con i ragazzi e i docenti per il momentaneo disagio procurato dai lavori ma in tempi brevi il giardino tornerà a disposizione, più fruibile e sicuro».