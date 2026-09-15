GROSSETO – Il Comune di Grosseto sarà presente a Fieracavalli di Verona, in programma dal 5 all’8 novembre 2026, con l’obiettivo di promuovere il territorio maremmano attraverso uno dei suoi simboli più autentici: il cavallo e la tradizione del Buttero.

La Giunta comunale ha disposto la concessione di un contributo di 3.500 euro ad A.N.A.M., a fronte di un progetto complessivo che prevede uscite per 20.500 euro ed entrate per 15.000 euro. La partecipazione consentirà di valorizzare l’offerta turistica legata al mondo rurale, equestre ed enogastronomico della Maremma all’interno di una delle principali manifestazioni equestri italiane.

“La Maremma non ha bisogno di inventarsi un’identità: ce l’ha, è fortissima e dobbiamo avere la capacità di portarla nel mondo – afferma il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna –. Il Buttero e il cavallo maremmano raccontano secoli di storia, il rapporto dell’uomo con questa terra, il lavoro nelle campagne e una cultura che ancora oggi ci rende unici. Fieracavalli è quindi il luogo ideale nel quale presentare questa parte della nostra anima. Vogliamo che chi vede un cavallo maremmano e un Buttero pensi immediatamente alla Maremma e a Grosseto e abbia voglia di venire a conoscere personalmente i nostri paesaggi, le nostre tradizioni e le nostre eccellenze. Promuovere il territorio significa anche questo: partire dalle nostre radici e trasformarle in una leva di sviluppo, turismo ed economia”.

“Fieracavalli rappresenta una vetrina straordinaria per raccontare Grosseto e la Maremma attraverso un elemento che appartiene profondamente alla nostra storia e alla nostra identità: il cavallo – dichiara l’assessore al Turismo Riccardo Megale –. Vogliamo utilizzare un appuntamento di rilevanza nazionale e internazionale per promuovere un turismo esperienziale, sempre più legato alle esperienze, alla natura, alle attività all’aria aperta e alle eccellenze del territorio. Il cavallo, il Buttero e la cultura rurale maremmana costituiscono un patrimonio capace di distinguerci e di rendere immediatamente riconoscibile la nostra terra. Essere presenti a Verona significa trasformare questa identità anche in un’importante opportunità di promozione turistica”.