GROSSETO – Il quadro abitativo del 2026 a Grosseto è segnato da profondi cambiamenti e criticità: dal drastico taglio dei fondi governativi per l’affitto, che ha abbassato drasticamente la media dei contributi e confermato. Così anche a Grosseto il bando per il sostegno all’affitto è solo l’ombra di quello che dovrebbe essere e l’esclusione di chi ha diritto a somme inferiori a 200 euro ne taglia fuori anche alcuni dei beneficiari che ricadono nella fascia di chi ha più bisogno.

A fare il punto sulle dinamiche locali è Antonio Terribile, segretario del Sunia di Grosseto: «Per il bando per le case popolari (Erp) scaduto ai primi di agosto, il Comune ha ricevuto oltre 700 domande, in leggero aumento rispetto al bando precedente. Questo è l’indice evidente che la richiesta c’è».

«A fronte di un biennio 2025-2026 in carico alla precedente graduatoria, dato che quella del 2026 non è stata approvata e ci rifacciamo quindi a quella del 2024, abbiamo avuto una cinquantina di alloggi assegnati – dice Terribile – assegnazione avvenuta per la quasi totalità nel 2025, perché nel 2026, con la sentenza della Corte Costituzionale che chiedeva di rivedere le graduatorie abolendo il riferimento all’anzianità di residenza, in quanto deve prevalere il vero bisogno in quel momento, tutto si è rallentato. Da quella sentenza, a Grosseto, nel 2026 sono stati assegnati non più di 10 alloggi».

Terribile analizza poi il nodo delle risorse comunali, alla luce del bando sul sostegno alle locazioni recentemente pubblicato dal Comune di Grosseto: «Il contributo all’affitto dovrebbe essere l’antidoto agli sfratti e dare una mano a chi ha più difficoltà: è diventato un aiuto sempre più insignificante, che non risponde più a nessuno dei requisiti fondamentali».

«Da quando il Governo Meloni ha tolto il contributo per l’affitto e per la morosità incolpevole, siamo sempre scesi più in basso – prosegue Terribile – dalla media di 1.200 euro percepiti qualche anno fa, oggi si arriva forse a malapena a 400. Il Comune, poi, ha ridotto ulteriormente lo stanziamento. Il risultato è che per molti rischia di non valerne la pena. È una delusione talmente grossa che alcuni mi hanno già detto di preferire portare l’affitto in detrazione nel 730 piuttosto che beneficiare di un contributo che talvolta è inferiore alla detrazione stessa in sede di dichiarazione dei redditi. Con queste risorse, di fatto, l’istituto del contributo affitto è destituito».

Sulle prospettive a breve termine, il segretario aggiunge: «Noi ci prepariamo comunque a fare le pratiche e invitiamo i cittadini a fare domanda, abbiamo già 30 persone prenotate. Ci prepariamo però anche alla delusione di molti di loro. Lo scorso anno ci furono circa 600 domande per il contributo 2025, e sono state pagate solo quelle della fascia A, circa 410 persone. Tra l’altro non tutte, perché chi scendeva sotto i 200 euro di contributo non veniva pagato, esattamente come per questo 2026. Non essendoci stati soldi a sufficienza nel fondo, le 115 persone della fascia B non hanno visto nulla. Quest’anno i contributi sono ancora meno, quindi, a parte queste prime prenotazioni, non ho grandi aspettative sul numero totale delle domande».

L’allarme si estende all’emergenza sfratti: «È un brutto indice, anche perché i segnali degli sfratti non sono cambiati. Veniamo da tre anni in cui le richieste di sfratto a Grosseto si attestavano a oltre 300, e nel 2026 i numeri non smentiscono la media. Ci aspettiamo che circa 120-130 sfratti verranno comunque eseguiti. Si parla quindi, di nuovo, di vera e propria emergenza abitativa, con la residenza “Il Poggio” piena e con alloggi per l’emergenza non disponibili. Abbiamo davanti un film già visto, con una sceneggiatura già scritta e ripassata, ma che viene affrontata con strumenti peggiori».

Nonostante le enormi difficoltà, il Sunia invita comunque i cittadini a partecipare al bando per il contributo affitto del Comune di Grosseto: anche se molti riceveranno importi minimi, resta uno strumento di sostegno da non lasciare intentato.

Al contempo, il sindacato rivolge un appello perentorio alla pubblica amministrazione affinché metta in campo risorse adeguate per sostenere una misura che, alle condizioni attuali, parte in retromarcia e rischia di non essere un vero sostegno all’affitto ma solo una piccola mancia, sempre che sia assegnata.