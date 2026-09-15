GROSSETO – Nuovo appuntamento con Dilettando con Avis, il talent show dedicato alla musica, alla danza e al talento in tutte le sue forme.
Domani, mercoledì 16 settembre alle 21,30, Toscana TV trasmetterà la puntata registrata al Tresort Oil Glamping di Principina Terra, teatro della semifinale di questa 23ª edizione.
Una serata ricca di esibizioni, emozioni e divertimento, con i concorrenti pronti a conquistare gli ultimi posti per la grande finalissima del Teatro Moderno di Grosseto.
L’appuntamento su Toscana TV è fissato per mercoledì alle 21,30, con la replica nella notte tra giovedì 16 e venerdì 17 settembre alle 00,30.
Una nuova occasione, dunque, per vivere insieme il talento e l’energia di Dilettando con Avis, aspettando poi il mercoledì successivo il gran finale.