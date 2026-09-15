GROSSETO – Il convento di San Francesco rischia di restare senza i suoi frati. Da settimane la città segue con apprensione le sorti della comunità dei Frati Minori Francescani, presenti a Grosseto dal 1924 in piazza San Francesco, dopo che a fine luglio l’Ordine aveva annunciato dall’altare di dover lasciare definitivamente il convento.

Nei giorni successivi il Consiglio comunale aveva già scritto al Ministro provinciale dei Frati Minori chiedendo che i francescani restassero in città, e un’assemblea pubblica con la cittadinanza aveva raccolto idee e proposte per scongiurare l’addio. Ora, secondo le notizie più recenti, due dei frati più giovani sarebbero già in fase di trasferimento, in un percorso che non sembra orientato verso una marcia indietro.

Sulla vicenda è intervenuta recentemente anche la Provincia di Grosseto, che il 10 settembre ha approvato all’unanimità una mozione a sostegno della permanenza della comunità francescana. L’atto, protocollato il 14 agosto, è stato discusso nella seduta del Consiglio provinciale della mattina del 10 settembre, insieme a tutti gli altri atti all’ordine del giorno, approvati anch’essi con voto unanime.

L’atto, proposto dal presidente della Provincia, Francesco Limatola, arriva dall’iniziativa della consigliera Olga Ciaramella, che in aula ha richiamato l’attenzione sul rischio concreto legato allo spopolamento del convento. «Quando si spopola un presidio così importante il rischio è anche che diventi un luogo di degrado – ha detto in Consiglio provinciale – c’è concreto timore che venga a mancare un punto di riferimento pastorale e religioso ma anche culturale».

La mozione

Nel testo dell’atto, presentato da Limatola, il Consiglio provinciale ricorda che la presenza della comunità francescana a Grosseto è documentata fin dalla seconda metà del XIII secolo e che il complesso di Chiesa e Convento di San Francesco rappresenta da quasi otto secoli «un insostituibile punto di riferimento per tutto il territorio provinciale, luogo d’eccellenza per il culto, l’accoglienza, l’assistenza, la promozione dei valori di fraternità, pace e solidarietà». La mozione richiama inoltre la figura di Padre Ugolino Vagnuzzi, il cui impegno educativo e spirituale viene definito un’impronta indelebile nella memoria collettiva della provincia.

Il documento prende atto delle notizie relative alla possibile cessazione della presenza stabile della comunità dei Frati Minori nel convento di San Francesco a Grosseto come conseguenza del calo vocazionale e del generale riassetto riorganizzativo delle presenze dell’Ordine, e richiama infine la posizione già espressa dal Consiglio comunale di Grosseto sulla stessa vicenda.

Con l’approvazione della mozione, l’assemblea provinciale esprime «la più profonda ed accorata gratitudine» verso i Frati Minori per il servizio prestato in quasi otto secoli e la «forte ed unitaria preoccupazione» per il rischio di cessazione della presenza stanziale. L’atto, che sarà inviato a tutti i soggetti interessati, impegna il presidente della Provincia ad attivarsi con la Provincia Toscana di San Francesco Stimmatizzato, con i vertici dell’Ordine e con le autorità ecclesiastiche competenti, per individuare ogni soluzione utile a garantire la permanenza dei frati, oltre a promuovere iniziative in sinergia con i Comuni del territorio.

Il voto in aula: presenti e assenti

La delibera è stata approvata durante una seduta svolta in modalità mista, con alcuni consiglieri collegati da remoto. Su undici componenti dell’assemblea, risultano presenti otto consiglieri e assenti tre.

Erano presenti: il presidente Francesco Limatola, e i consiglieri Valentino Bisconti, Gianfranco Chelini (collegato da remoto), Olga Ciaramella, Mattia Maule (collegato da remoto), Luciano Petrucci, Angelo Pettrone (collegato da remoto) e Cinzia Pieraccini, quest’ultima insieme a Petrucci anche scrutatrice della seduta.

Risultavano invece assenti: Rita Bernardini, Chiara Orsini ed Elismo Pesucci.

La seduta è stata presieduta dal presidente della Provincia Francesco Limatola, con la partecipazione del segretario generale Roberto Dottori.