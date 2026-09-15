FOLLONICA – Due giorni di grande vela, caratterizzati da condizioni tecniche di altissimo livello e da un grande clima di sportività. Si è conclusa ufficialmente la Regata Nazionale della classe Dart 18, ospitata nelle acque di Follonica il 12 e 13 settembre.

La manifestazione ha visto scendere in acqua i migliori equipaggi della classe catamarani, impegnati in una due giorni di regate intense e molto divertenti. Il campo di regata follonichese ha offerto banchi di prova severi ma stimolanti, grazie a venti variabili ma costantemente provenienti dal quarto quadrante, che hanno richiesto grande abilità tattica e perfetta sintonia a bordo per interpretare al meglio i salti di vento.

Al termine delle prove in programma, a salire sul gradino più alto del podio e ad aggiudicarsi la vittoria della Regata Nazionale sono stati Andrea Tramutola e Federico Spina (Assonautica Tarquinia G. Maffei), protagonisti di un percorso netto e impeccabile che li ha visti conquistare sei primi posti su sei prove disputate. Medaglia d’argento per un altro equipaggio dell’Assonautica Tarquinia G. Maffei, composto da Giorgio e Giulia Vincenti, mentre il terzo gradino del podio è stato conquistato da Enrico Demetrio Bertazzoli e Nicoletta Monari (Amici del Lago Lario ASD).

La dirigenza della Lega Navale Italiana – Sezione di Follonica esprime la propria soddisfazione per l’ottima riuscita dell’evento, che conferma ancora una volta le doti eccezionali del Golfo di Follonica come palcoscenico ideale per le grandi competizioni veliche nazionali, ringraziando gli Ufficiali di Gara, i partecipanti e tutti i volontari impegnati nella gestione logistica a terra e in mare.