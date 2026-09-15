GROSSETO – Per molti studenti oggi è il primo giorno di scuola, e i carabinieri del Comando provinciale di Grosseto hanno voluto essere presenti alla Cittadella dello studente e davanti agli altri istituti della provincia (come ad esempio Albinia e Pitigliano) per garantire la sicurezza degli alunni.

Un piano straordinario in tutta la provincia

Attraverso le Stazioni presenti sul territorio, l’Arma ha messo in campo un piano straordinario di prevenzione e controllo per tutelare studenti e famiglie, assicurando fin dall’inizio delle prime lezioni una presenza capillare.

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Più controlli nelle aree frequentate dagli studenti

L’obiettivo, spiegano i carabinieri, è prevenire possibili situazioni di illegalità e aumentare la sicurezza nelle aree maggiormente frequentate dagli alunni, in una giornata segnata dal grande afflusso di ragazzi e genitori davanti alle scuole.