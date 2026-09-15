GROSSETO – La finale playoff di Serie B comincia in salita per la prima squadra di softball del Big Mat Bsc Grosseto. Le biancorosse di Paolo Verrecchia, nonostante l’ottima prestazione, non sono riuscite a imporsi sulla Fortitudo Blue Girls, cedendo il passo per 1-0 in gara 1 e per 6-0 in gara 2.

“Nel primo match – commenta Paolo Verrecchia – abbiamo giocato molto bene contro una corazzata di altissimo livello. Una menzione particolare la merita Stefania Balloni che in pedana ha tenuto a freno le mazze avversarie. Resta, invece, il piccolo rammarico di aver lasciato cinque corridori sulle basi”.

La seconda gara è stata molto simile alla prima, al netto di qualche sbavatura del Big Mat Bsc. Lo 0-0 ha resistito fino al terzo inning, poi le bolognesi hanno siglato il 2-0 con un fuoricampo da due punti.

“Da lì le avversarie sono riuscite a prendere le distanze e a chiudere il match per 6-0 – spiega Verrecchia -. Sottolineo comunque la grandissima prova in pedana di Chiara Ruberto”.

Il Big Mat Bsc Grosseto di softball andrà in cerca della rivincita in gara 3, provando così a riaprire la finale, sabato 19 settembre, alle ore 14, allo stadio Simone Scarpelli. Se le biancorosse riusciranno a imporsi, a seguire ci sarà gara 4. Gara 5 si giocherà eventualmente domenica 20 settembre, alle ore 14, sempre allo stadio Simone Scarpelli.

Per maggiori informazioni e per restare aggiornati sul Big Mat Bsc Grosseto è possibile visitare il sito www.bscgrosseto.it oppure seguire i canali social ufficiali della società biancorossa.