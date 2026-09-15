GROSSETO – I finanzieri del Comando Provinciale di Grosseto hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip del Tribunale di Grosseto, su richiesta della Procura, per un importo di circa 285mila euro.

Il provvedimento è stato disposto a seguito di indagini del Nucleo di polizia economico-finanziaria della guardia di finanza di Grosseto e avviate al termine dell’attività di verifica fiscale eseguita nei confronti di due imprese direttamente riconducibili a un unico soggetto, che avrebbero reiteratamente emesso – senza peraltro presentare le previste dichiarazioni dei redditi – fatture per prestazioni oggettivamente inesistenti per oltre 420mila euro in favore di altre quattro aziende (ditte individuali e società di capitali), al fine di consentire a queste ultime di evadere le imposte.

Fatture per ponteggi e lavori edili mai eseguiti

Come emerso dagli approfonditi accertamenti e dall’esame delle movimentazioni bancarie, le fatture – relative ad asserite forniture in opera di ponteggi e lavori edili in realtà mai eseguiti – sarebbero state pagate esclusivamente per una minima quota, per importi notevolmente inferiori, che costituivano in realtà il compenso per l’emissione delle fatture false.

I reati contestati ai cinque indagati

Ai cinque indagati sono contestati, a vario titolo, i reati di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e omessa dichiarazione.

Il sequestro ha riguardato denaro oltre a beni immobili e mobili registrati, per un valore complessivo pari al profitto illecito ottenuto.