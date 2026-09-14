GROSSETO – «Servono idee, programmi e momenti di ascolto della popolazione. La prossima amministrazione comunale di Grosseto, in vista delle elezioni del 2027, dovrà affrontare sfide cruciali legate allo sviluppo economico, alla transizione ecologica e alla coesione sociale».

A dirlo è il presidente dell’associazione Terramare, Maurizio Zaccherotti.

Il territorio di Grosseto ha potenzialità importanti da sviluppare e sfruttare, ma servono momenti di ascolto e concertazione con la popolazione per affrontare i vari temi che determineranno la Grosseto del futuro. Sicuramente il tema economia del territorio sarà cruciale per creare nuove opportunità occupazionali e attrattività del territorio per superare la dipendenza dai flussi stagionali.

La questione della rigenerazione urbana riveste un ruolo importantissimo alla luce degli evidenti cambiamenti climatici. In questo senso il completamento delle opere di riqualificazione dei contenitori culturali e dei quartieri in chiave sostenibile diventa determinante per migliorare la vivibilità della città, soprattutto durante il periodo estivo, quando le temperature divengono insopportabili e la richiesta di ombreggiamento è urgente.

Affrontare il futuro urbanistico della città tramite tavoli di confronto aperti tra istituzioni e cittadini diventa perciò fondamentale per capire quali sono le criticità e le possibili soluzioni tecniche e politiche che naturalmente si rifletteranno sull’economia del territorio.

Sport, cultura e sociale come motore per valorizzare il patrimonio ambientale, storico e artistico locale, supportando le associazioni del territorio che investono in sostenibilità e turismo per lo sviluppo di iniziative ed eventi sociali.

Anche in questo caso serve concertazione e soprattutto ascolto per definire il futuro di Grosseto che ormai da anni è una città multietnica che necessita di organizzazione e strumenti per accelerare il processo di integrazione e coinvolgimento sociale.