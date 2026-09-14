GROSSETO – Con l’iniziativa “Mare per tutti 2024” 189 persone con gravissima disabilità hanno potuto vivere il mare senza barriere. Sono stati 31 gli stabilimenti balneari aderenti tra Marina di Grosseto e Principina a Mare. Un progetto di inclusione che, anno dopo anno, rende concreto il diritto di tutti a vivere la spiaggia e il mare.

Il progetto, promosso dal Comune di Grosseto in collaborazione con la Rete Imprese Balneari Marina Principina e la Società Cooperativa Sociale Il Melograno, con il coinvolgimento degli assessorati competenti in materia di Turismo e Politiche Sociali, è salutato dall’amministrazione come un successo.

Mare per tutti: il progetto nato per trasformare l’accessibilità in un diritto concreto

I numeri raccontano con chiarezza la portata dell’iniziativa: 31 stabilimenti balneari del litorale di Marina di Grosseto e Principina a Mare hanno aderito al progetto, mettendo a disposizione una postazione accessibile destinata alle persone con gravissima disabilità.

«Nel corso dell’estate 189 persone con gravissima disabilità, insieme ai propri accompagnatori, hanno potuto usufruire gratuitamente di un ombrellone e due lettini, vivendo giornate al mare in condizioni di maggiore autonomia, sicurezza e dignità – ricorda l’Amministrazione in una nota – Un risultato particolarmente significativo anche considerando le elevate temperature che hanno caratterizzato questa stagione estiva. Nonostante il caldo, l’adesione e l’utilizzo del servizio hanno confermato quanto sia forte il bisogno di opportunità realmente accessibili e quanto il mare rappresenti, per le persone con disabilità e per le loro famiglie, uno spazio di socialità, benessere e libertà».

“Mare per Tutti” nasce dalla volontà di superare una concezione dell’accessibilità limitata alla semplice eliminazione delle barriere fisiche. «L’obiettivo del progetto – ricorda l’amministrazione – è infatti quello di permettere alle persone con gravissima disabilità di accedere concretamente alla spiaggia, usufruire dei servizi balneari e vivere il mare insieme ai propri accompagnatori, attraverso una rete di strutture che scelgono di mettere a disposizione risorse, spazi e professionalità».

Il progetto si fonda su un principio semplice ma fondamentale: il mare deve essere un luogo realmente aperto a tutti. «Per questo l’iniziativa prevede che gli stabilimenti aderenti mettano a disposizione una specifica postazione composta da un ombrellone e due lettini, destinata gratuitamente alle persone individuate secondo i criteri stabiliti dal regolamento del progetto – precisa il Comune – Non si tratta dunque di una concessione occasionale, ma di un modello organizzato di collaborazione tra istituzioni, imprese e terzo settore, nel quale ciascun soggetto mette a disposizione competenze e strumenti per raggiungere un obiettivo comune: rendere effettiva l’inclusione».

La rete dei trentuno stabilimenti

La crescita della partecipazione degli stabilimenti balneari rappresenta uno degli elementi più importanti del progetto. «Nel 2024 sono stati 31 gli stabilimenti aderenti, distribuiti tra Marina di Grosseto e Principina a Mare. Una rete che dimostra come l’accessibilità possa diventare patrimonio condiviso dell’intero territorio e non rimanere affidata alla sensibilità del singolo operatore – dice l’Amministrazione – Gli stabilimenti balneari non sono soltanto luoghi nei quali viene messa a disposizione una postazione: sono parte integrante di una rete territoriale che contribuisce a costruire una cultura dell’accoglienza e dell’inclusione. Ed è proprio questa collaborazione tra pubblico e privato sociale ed economico a rappresentare uno degli aspetti più significativi di “Mare per Tutti”».

189 persone: dietro ogni numero una storia

Il dato di 189 beneficiari non è soltanto un numero. Dietro ogni persona ci sono famiglie, accompagnatori, desideri, difficoltà quotidiane e, soprattutto, la possibilità di trascorrere una giornata apparentemente semplice come quella al mare, che per una persona con gravissima disabilità può diventare invece un’esperienza complessa e spesso difficile da realizzare.

«Per questo “Mare per Tutti” assume un valore che va oltre il servizio offerto – ricorda il Comune – Significa consentire a una persona di sentire la sabbia, ascoltare il rumore del mare, stare sotto un ombrellone, fare il bagno, condividere qualche ora di normalità con la propria famiglia. Significa rendere possibile ciò che troppo spesso, in assenza di servizi adeguati, rischia di non esserlo».

L’edizione 2024 si conclude quindi con quella che l’Amministrazione chiama «una vera e propria vittoria del territorio». «Una vittoria costruita attraverso la collaborazione tra il Comune di Grosseto, la Rete Imprese Balneari Marina Principina, la Società Cooperativa Sociale Il Melograno, gli assessorati competenti e, soprattutto, i 31 stabilimenti balneari che hanno scelto di aderire al progetto – ribadisce il Comune – “Mare per Tutti” dimostra che l’inclusione non è soltanto un principio da affermare, ma un obiettivo che può essere tradotto in azioni concrete quando istituzioni, imprese e realtà sociali lavorano insieme».

«E dietro questo numero ci sono 189 possibilità in più di vivere una giornata senza barriere, 189 occasioni di socialità, 189 famiglie che hanno trovato un’opportunità concreta – conclude – È questo, in fondo, il significato più autentico di Mare per Tutti: non lasciare nessuno sulla riva».