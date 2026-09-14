SCARLINO – Con l’avvio del nuovo anno scolastico l’amministrazione comunale di Scarlino rivolge un augurio di buon lavoro agli studenti, alle loro famiglie, agli insegnanti e a tutto il personale scolastico.

Un nuovo inizio che porta con sé anche una novità importante per il plesso di via Lelli, che accoglie la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado.

Accanto alla mensa, già utilizzata durante lo scorso anno scolastico, da quest’anno sarà infatti pienamente disponibile anche la nuova palestra, completando così gli spazi e i servizi a disposizione della comunità scolastica.

«L’inizio della scuola è sempre un momento importante per tutta la nostra comunità – dichiara il sindaco Francesca Travison –. A tutti i bambini e i ragazzi auguro di affrontare questo nuovo anno con entusiasmo e curiosità, e alle famiglie, agli insegnanti e a tutto il personale scolastico rivolgo il ringraziamento dell’Amministrazione per il lavoro e l’impegno quotidiano».

Anche per il nuovo anno scolastico il Comune di Scarlino conferma inoltre due misure introdotte dall’Amministrazione per sostenere concretamente le famiglie e incentivare la frequenza delle scuole del territorio: la gratuità del servizio di trasporto scolastico e la fornitura gratuita dei libri di testo per gli studenti della scuola secondaria di primo grado.

«Abbiamo scelto fin dall’inizio del nostro percorso amministrativo di investire sulla scuola e di sostenere le famiglie con interventi concreti – spiega il vicesindaco e assessore alla pubblica istruzione Michele Bianchi –. La gratuità dello scuolabus e dei libri di testo per la scuola secondaria di primo grado rappresenta un impegno che abbiamo voluto confermare anche quest’anno».

«Nel plesso di via Lelli, inoltre, alla mensa già attiva dallo scorso anno si aggiunge la piena disponibilità della nuova palestra, un altro spazio importante per le attività degli studenti. Vogliamo continuare a investire sulle nostre scuole e sui servizi rivolti ai bambini, ai ragazzi e alle loro famiglie».

L’amministrazione comunale rinnova quindi gli auguri di buon anno scolastico a tutti gli studenti di Scarlino, con l’auspicio che i prossimi mesi possano rappresentare un’occasione di crescita, apprendimento e condivisione.