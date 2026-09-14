FOLLONICA – “Ricordati di vivere”. È l’invito che il direttore artistico Federico Stefanelli fa agli spettatori del Teatro Fonderia Leopolda di Follonica per la stagione teatrale 2026/2027.

Un cartellone ideato da Federico Stefanelli, promosso dal Comune di Follonica e realizzato da Ad Arte Spettacoli, e che vede otto rappresentazioni in calendario, oltre alla rassegna collaterale “Altri percorsi” e che, di nuovo, porta nella Città del Golfo grandi nomi del panorama artistico italiano, produzioni di eccellenza e, quest’anno, come novità della stagione, un musical.

Il sipario si apre domenica 4 ottobre su un cartellone davvero ricco di scelte e possibilità che, come di consueto, potrà essere vissuto attraverso l’abbonamento all’intera offerta o con la formula dei quattro spettacoli.

“La nuova stagione del Teatro Fonderia Leopolda non è soltanto un cartellone di spettacoli: è la conferma di un percorso che negli ultimi due anni ha saputo trasformare questo spazio in un punto di riferimento vero per Follonica – interviene il sindaco Matteo Buoncristiani – Le presenze record registrate in questo periodo non sono un numero, sono la testimonianza più bella di quanto la nostra comunità avesse bisogno di un luogo dove ritrovarsi, emozionarsi, sentirsi parte di qualcosa. Ogni platea piena ci dice che il lavoro svolto ha avuto un senso, e ci dà la responsabilità e l’entusiasmo per continuare a farlo ancora meglio.

Il teatro è uno spazio di cultura, di incontro e di condivisione, capace di parlare a pubblici diversi e di offrire occasioni per riflettere, emozionarsi e stare insieme. Siamo particolarmente soddisfatti di poter presentare un cartellone così ricco e articolato, che unisce grandi interpreti del panorama nazionale, giovani talenti, produzioni di qualità e linguaggi teatrali differenti.

C’è poi un appuntamento a cui teniamo in modo particolare: anche quest’anno il teatro ospiterà l’ultimo dell’anno, la serata che abbiamo inaugurato lo scorso anno e che ha subito conquistato il cuore della città. Vogliamo che salutare l’anno nuovo alla Fonderia Leopolda diventi una tradizione, un appuntamento fisso che si rinnova ogni dicembre: perché non c’è modo più bello di chiudere un anno e aprirne uno nuovo che farlo insieme, in un luogo che è ormai casa per tutti noi.

Investire nella cultura significa investire nella crescita della città e nella sua capacità di essere un luogo vivo, aperto e attrattivo. “Ricordati di vivere” è quindi un titolo che sentiamo particolarmente vicino: è un invito a ritagliarsi uno spazio per la bellezza, per le storie e per le emozioni che solo il teatro sa regalare”.

“Questa è una stagione pensata innanzitutto per gli spettatori – afferma l’assessore alla cultura Stefania Turini – per chi ogni sera sceglie di varcare quella soglia e regalarsi un momento diverso dal resto della giornata. Vogliamo offrire loro un percorso vario, capace di incontrare gusti e sensibilità differenti: dalla commedia al teatro classico, dal monologo al musical, fino alla commedia dell’arte, gli otto spettacoli propongono generi e linguaggi diversi, con interpreti molto amati dal pubblico e realtà artistiche di grande valore.

A questo si aggiunge “Altri percorsi”, che amplia ulteriormente la proposta del Teatro Fonderia Leopolda. La nostra volontà è continuare a far crescere il legame tra il teatro e la città, un legame che si costruisce spettacolo dopo spettacolo, applauso dopo applauso, coinvolgendo un pubblico sempre più ampio e facendo della Fonderia un luogo da vivere durante tutto l’anno, non solo nelle sere di programmazione.

La cultura ha senso quando riesce a creare partecipazione e comunità, quando diventa il filo che tiene unite le persone: è proprio questo l’obiettivo che ci poniamo con la nuova stagione”.

“Ricordati di vivere è un invito, ma anche una piccola provocazione”, sottolinea Federico Stefanelli, direttore artistico del Teatro Fonderia Leopolda di Follonica. “Perché vivere non significa soltanto esserci, ma esserci davvero, lasciarsi sorprendere, emozionarsi, cambiare idea, incontrare gli altri, ridere, commuoversi, avere paura, innamorarsi, sbagliare e ricominciare.

Significa concedersi il tempo di guardare qualcuno negli occhi, ascoltare una storia, fare qualcosa senza doverla trasformare in obiettivo. Viviamo un tempo nel quale siamo sempre connessi e di corsa; abbiamo imparato a fotografare tutto per non dimenticarlo mentre, a volte, ci dimentichiamo di vivere proprio ciò che stiamo fotografando.

E allora il teatro può ancora fare qualcosa di molto semplice e molto importante: farci fermare. Quando si spengono le luci e si apre il sipario, per un tempo breve e prezioso, accade qualcosa che non può essere replicato esattamente nello stesso modo. Il teatro non si mette in pausa. Non possiamo saltare una scena, andare avanti veloce; dobbiamo esserci ed è questa la sua magia.

Il teatro non ci insegna necessariamente come vivere, ma ci ricorda che vale la pena farlo. Questa stagione, quindi, nasce con questo desiderio: portare sul palco storie capaci di farci pensare, emozionare, sorridere, commuovere e magari anche guardarci dentro. Storie che, una volta finito lo spettacolo, continuino a camminare con noi”.

La stagione “Ricordati di vivere”

Maria Grazia Cucinotta, Paolo Calabresi, Enrico Lo Verso e Paola Minaccioni: sono questi alcuni degli attori che calcheranno le scene del teatro di Follonica accanto a “giovani” artisti e produzioni per portare in scena spettacoli che attingeranno al teatro classico e alla commedia, passando per il teatro dell’arte e pièce diventate ormai cult.

Ad aprire la stagione teatrale “Ricordati di vivere”, domenica 4 ottobre, sarà uno spettacolo esilarante di Paolo Calabresi “Tutti gli uomini che non sono”: a partire da una vicenda personale, Calabresi dà vita a una performance molto divertente, ma che invita anche alla riflessione: cosa accade quando il confine tra realtà e finzione, tra essere e far finta non è più così netto?

L’amatissima farsa di Edoardo Scarpetta “Il medico dei pazzi”, che ha ispirato anche l’omonimo film di Totò, è in calendario per martedì 10 novembre, con la regia di Leo Muscato e Gianfelice Imparato nei panni di Don Felice Sciosciammocca, mentre domenica 13 dicembre la compagnia Kitchen Company porta in scena un’altra commedia molto amata dal pubblico, “La strana coppia” di Neil Simon.

Maria Grazia Cucinotta, affiancata da Pino Quartullo, è attesa al Teatro Fonderia Leopolda per giovedì 14 gennaio quando, con la regia di Marco Rampoldi, porterà in scena “La moglie fantasma” di David Tristram. Un mix tra commedia e noir, che si sviluppa a suon di colpi di scena, mescolando Shakespeare, Pirandello e Christie.

E un classico di Luigi Pirandello è in calendario sabato 30 gennaio, quando Enrico Lo Verso interpreterà Vitangelo Moscarda, detto Gengè, in “Uno, nessuno e centomila”.

La novità della stagione teatrale arriva venerdì 19 febbraio con “B.L.U.E. – Il musical” della compagnia “I Bugiardini”. Un gruppo di giovani, talentuosi attori che, a ogni rappresentazione, dà vita a una vera e propria sperimentazione con il pubblico: “B.L.U.E.” è uno spettacolo di improvvisazione ispirato alle atmosfere, alla musica e alla narrazione tipica del mondo glitterato e magico di Broadway.

Paola Minaccioni è regista e protagonista di “La vita è bella? No, è un tipo” in cartellone per sabato 13 marzo. Un monologo comico, ma ricco di spunti di riflessione sulla perfezione, il conformismo e i canoni – estetici e no – che la società ci impone.

A concludere la stagione sarà, martedì 13 aprile, uno spettacolo della commedia dell’arte. Stivalaccio Teatro presenta “Scaramuccia”, in una versione inedita, densa di equivoci, scambi di persona, duelli, canti e improvvisazione.

La rassegna “Altri percorsi”

Come da tradizione, ad affiancare la stagione teatrale sarà la rassegna “Altri percorsi” con tre proposte di altissimo livello. Sabato 28 novembre, Daniela Morozzi, voce narrante, porta in scena “Mimì, Violetta e le altre”, un viaggio nell’universo femminile della lirica.

Domenica 7 febbraio Francesco Mandelli, diretto da Francesco Frangipane, è il protagonista di “Baby Reindeer – Piccola renna”. Uno monologo di Richard Gadd, per la prima volta tradotto e messo in scena in Italia, adrenalinico e desolante, che esplora l’ossessione, l’illusione e le conseguenze di un incontro casuale.

Venerdì 5 marzo lo scrittore e traduttore Paolo Nori porta in scena, con il suo stile inconfondibile, “Il Maestro e Margherita – Sympathy for the Devil”, tratto dal capolavoro senza tempo di Michail Bulgakov.

I biglietti della rassegna “Altri percorsi”, che saranno in vendita da sabato 26 settembre, hanno il costo di 17 euro intero e 15 euro ridotto (riduzioni per i giovani sotto i 25 anni, gli adulti sopra i 65 anni, le persone con disabilità).

Gli abbonamenti e la vendita dei biglietti

La vendita degli abbonamenti completi (abbonamento A), per gli 8 spettacoli della stagione, prenderà il via sabato 19 settembre, dalle 15 alle 19, nel foyer del Teatro e, dalle 15.30, sarà possibile acquistarli anche online sul sito www.adarte.18tickets.it.

Le vendite per gli abbonamenti completi proseguiranno anche domenica 20 settembre, dalle 10 alle 13, nel foyer del Teatro e dalle 15 alle 19, quando sarà possibile acquistare anche la formula di abbonamento a quattro spettacoli (che sarà acquistabile online dalle 15.30 della domenica, sempre su www.adarte.18tickets.it).

Gli abbonamenti per i quattro spettacoli sono di due tipologie:

con l’abbonamento B si avrà diritto ad assistere agli spettacoli “Tutti gli uomini che non sono” (4 ottobre), “La strana coppia” (13 dicembre), “Uno, nessuno e centomila” (30 gennaio) e “Scaramuccia” (13 aprile);

con l’abbonamento C, invece, gli spettacoli compresi sono “Il medico dei pazzi” (10 novembre), “La moglie fantasma” (14 gennaio), “B.L.U.E. – Il musical” (19 febbraio), “La vita è bella? No, è un tipo” (13 marzo).

Sabato 26 settembre, dalle 15 alle 19, e domenica 27 settembre, dalle 10 alle 13, sarà possibile acquistare, oltre che i biglietti per la rassegna “Altri percorsi”, anche quelli per i singoli spettacoli nel foyer del Teatro. Proseguiranno anche le vendite degli eventuali abbonamenti ancora disponibili.

La vendita online dei biglietti per i singoli spettacoli sarà aperta, sul sito www.adarte.18tickets.it, a partire dalle ore 19.

L’abbonamento all’intera stagione teatrale ha un costo di 126 euro intero e 103 euro ridotto per il primo settore e di 103 euro intero e 81 euro ridotto nel secondo settore.

La formula B e C, che prevede l’abbonamento per quattro degli otto spettacoli in cartellone, ha un costo di 64 euro intero e 56 euro ridotto nel primo settore e di 52 euro intero e 42 euro ridotto nel secondo settore.

I costi dei singoli spettacoli sono di 25 euro intero e 21 euro ridotto nel primo settore e di 20 euro intero e 13 euro ridotto nel secondo settore.

Le riduzioni sono riservate ai giovani sotto i 25 anni, agli adulti sopra i 65 anni e alle persone con disabilità.

Tutti gli spettacoli, sia della stagione teatrale che della rassegna “Altri percorsi”, ad eccezione de “La strana coppia” di Neil Simon in calendario per domenica 13 dicembre alle 17.30, avranno inizio alle 21.15.

Per informazioni è possibile visitare il sito https://www.teatrofonderialeopolda.it/