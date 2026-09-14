FOLLONICA – Un uomo di nazionalità pakistana, regolarmente residente in provincia di Grosseto, è stato arrestato sabato mattina, 12 settembre, con l’accusa di rapina ai danni di una prostituta brasiliana.

I fatti si sono svolti intorno alle 6.30 all’interno di un appartamento nel comune di Follonica.

La lite e la minaccia con il cavatappi

Secondo quanto ricostruito, tra l’uomo e la donna era scoppiata una violenta lite legata alla prestazione sessuale, degenerata rapidamente in una colluttazione fisica. Nel corso della discussione l’uomo ha prelevato un cavatappi da un cassetto, minacciando la donna e ferendola lievemente a un braccio.

La rapina e la fuga dalla finestra

Dopo aver aggredito la vittima, l’uomo le ha sottratto il bancomat e il cellulare, quindi si è avvicinato alla finestra e ha lanciato entrambi gli oggetti dal terzo piano. In strada lo aspettava un amico connazionale, pronto a raccogliere la refurtiva.

L’intervento dei carabinieri

Proprio in quel momento è arrivata sul posto una pattuglia della radiomobile dei carabinieri di Follonica, allertata da un residente del palazzo che aveva sentito i rumori della lite. I militari hanno bloccato l’uomo e recuperato la refurtiva. La donna è stata trasportata al pronto soccorso: le lesioni riportate sarebbero di lieve entità, con una prognosi di cinque giorni.

La convalida dell’arresto

Questa mattina, domenica 14 settembre, si è svolta l’udienza di convalida presso il Tribunale di Grosseto. L’Arresto è stato convalidato ed è stata applicata la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di Grosseto e l’obbligo di permanenza in casa dalle ore 21 alle 6.