Il mercato del lavoro è competitivo ma è anche cambiato notevolmente soprattutto nel modo in cui si viene selezionati. Una volta la pila di curricula finiva sulla scrivania di un HR che li leggeva uno per uno mentre oggi una buona parte della scrematura la fa un software. E i tool non ragionano per sfumature: manca il diploma o la laurea richiesta, il profilo esce dalla lista prima ancora che qualcuno lo apra.

Il paradosso lo vivono soprattutto quelli con 20 anni di mestiere alle spalle: esperienza spendibile, competenze vere, e uno sbarramento formale che blocca tutto sul nascere. Da qui la corsa ai diplomi online, al recupero degli anni scolastici, alle lauree digitali. Titoli che, vogliamo sottolineare, hanno lo stesso valore legale di quelli presi in aula.

Prima di scegliere l’indirizzo, però, è bene valutare con attenzione le modalità didattiche e il riconoscimento del percorso. Per orientarsi consigliamo di approfondire tutte le informazioni su www.scuolaonline.com dove sono messi a disposizione tutti i servizi proponendo diplomi specialistici o di licei e vari indirizzi di studi per le facoltà universitarie.

La laurea online è un investimento per la crescita professionale

Le università telematiche riconosciute dal MIUR fanno parte del sistema universitario italiano e, nonostante qualcuno abbia pregiudizi, hanno la medesima valenza legale di quelli conseguiti presso gli atenei statali. Il Ministero conferma che la didattica digitale è un vantaggio per chi già lavora o per chi è lontano dalle sedi o ancora per chi ha già famiglia.

La didattica da remoto, con corsi registrati e videolezioni, ha come vantaggio principale quello di poter organizzare lo studio con flessibilità: un plus non da poco per chi comunque deve continuare a lavorare e occuparsi dei propri figli.

La scelta del corso, però, dovrebbe essere collegata a un obiettivo professionale preciso andando oltre la conquista del titolo. AlmaLaurea mostra con le statistiche del 2025 che a 5 anni dalla conquista del titolo i tassi di occupazione sono davvero elevati raggiungendo numeri tra il 91,6 e il 96%.

Ci sono indirizzi più richiesti? Dipende. Per chi punta a ruoli di coordinamento o direzioni tecniche, percorsi quali ingegneria gestionale, informatica e automazione possono rafforzare competenze spendibili nella gestione di progetti e processi. Informatica, cyber security e data analysis sono invece coerenti con professioni digitali e con molte opportunità di lavoro da remoto.

Conseguire un diploma online mentre si lavora

Prima della laurea, però, molte persone devono conquistare prima il diploma di secondo grado recuperando gli anni persi e sostenendo l’esame di maturità finale. Questo documento è fondamentale per il mondo del lavoro e amplia in modo significativo le possibilità di trovare occupazione, avanzare o ottenere un cambio di mansione.

Anche in questo caso serve considerare la domanda delle imprese. Secondo la Camera di Commercio tra i diplomi più richiesti ci sono quelli di amministrazione, finanza e marketing seguiti da turismo, meccanica, meccatronica ed elettrotecnica.

Come trasformare il titolo di studio in un avanzamento di carriera

Laurea o diploma non dovrebbero essere considerati un mero requisito formale; il vantaggio che offrono nasce quando il titolo viene collegato all’esperienza già maturata. Se un profilo ha vari anni di lavoro alle spalle in uno specifico campo e in più dispone di un diploma o di una laurea ha molta più possibilità di ottenere una promozione.