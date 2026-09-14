GROSSETO – Precampionato positivo per le Under 15 della Pallavolo Grosseto. Il sestetto di coach Rossano Rossi e targata Eurometal si aggiudica il primo Memorial Erika Senesi a Volterra, evento che ha visto la partecipazione di quattro squadre.

La mattina si è aperta con la vittoria sulle padrone di casa dell’Etrusca Volley con un netto 3 a 0. Nel pomeriggio, la finale ha visto le biancorosse opposte alle pisane della Pallavolo Cascina: una partita vera contro una squadra ben organizzata e dotata di buone individualità.

Dopo un primo set vinto nettamente, la seconda frazione è andata avanti punto su punto, per poi concludersi ai vantaggi sempre a favore delle nostre ragazze. Nel terzo set è arrivata la reazione delle pisane, che si sono portate sul 2 a 1. Grossetane più concentrate e aggressive in battuta nel quarto parziale, chiudendo il match sul 3 a 1 finale.

Una vittoria che è anche un passo avanti nel gioco da parte dell’intero gruppo, con un ottimo apporto anche da parte delle giovanissime Under 13 Ginevra Zambernardi, Chaira Colace e Diletta Angelini.

La società ringrazia di cuore tutti i genitori per il costante e prezioso supporto e sta già pensando al primo concentramento.

È iniziata con una bellissima vittoria la stagione delle Under 17 Luca Consani, protagonista assoluta nella prima uscita stagionale al torneo pre-campionato organizzato dalla Dream Volley Pisa, prestigiosa manifestazione che ha visto la partecipazione di dieci squadre.

Un percorso perfetto per le maremmane, che hanno vinto tutte le partite per 2-0, compresa la finalissima contro le liguri dello Spezia.

È stata un’esperienza intensa e stimolante, che ha permesso alla squadra di confrontarsi ad alti livelli e di consolidare l’intesa e le dinamiche di gruppo. Quattro gare importanti, ricche di spunti e indicazioni preziose in vista del campionato.

Molto soddisfatta della partenza coach Federica Brizzi: “Sono contenta di come abbiamo affrontato questa prima esperienza. Ho visto una buona affinità di gruppo e la giusta armonia per iniziare a impostare un lavoro di qualità. Ci sono ancora diversi aspetti su cui dobbiamo migliorare, e da ora inizia il vero lavoro in palestra”.

A impreziosire ulteriormente il torneo, la splendida prestazione della palleggiatrice Angelica Rossetti in tutti e quattro i match, meritatamente premiata come MVP del torneo: un riconoscimento che premia il suo impegno e le eccezionali qualità mostrate.

Ora testa alla palestra e alla fase pre-campionato, che si disputerà domenica 20.