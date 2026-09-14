GROSSETO – Quattro minuti, tre domande, due caffè e un ospite. A prendere il caffè con Il Giunco questa volta è Marco Simiani, deputato del Partito Democratico e segretario dell’Unione comunale Pd di Grosseto. Al centro dell’intervista il ritorno della Festa dell’Unità sulle mura medicee dopo dieci anni, il percorso del centrosinistra verso le elezioni amministrative del 2027 e la scelta del candidato sindaco che dovrà sfidare il centrodestra.

«La Festa dell’Unità è stata un grande successo». Simiani parte dal bilancio dell’appuntamento regionale che ha riportato il Pd sulle mura dopo dieci anni. «Voglio ringraziare i grossetani e le grossetane per il grande abbraccio che ci hanno dato. La festa è stata molto partecipata, sia per quanto riguarda i dibattiti e gli spazi culturali, sia per il buon cibo che siamo riusciti a portare alla festa».

Una Festa dell’Unità regionale che ha visto la partecipazione di numerosi esponenti politici toscani e nazionali e che, nelle intenzioni del Pd, ha rappresentato anche un laboratorio in vista delle prossime amministrative. Il confronto adesso si sposta sul tavolo della coalizione di centrosinistra, allargato anche a un’area moderata, che sta lavorando alla costruzione dell’alternativa in vista del voto del 2027.

«Il nostro obiettivo – spiega Simiani – è costruire una conferenza programmatica del Pd a ottobre, dove metteremo in campo le nostre proposte. Queste saranno confrontate con la coalizione e da lì riusciremo a mettere in campo la nostra proposta per le prossime amministrative del 2027».

Programma, ma anche candidato sindaco. Durante la Festa dell’Unità Simiani aveva già indicato novembre come un possibile momento per arrivare alla scelta. Prima, però, dovranno essere definite insieme agli alleati anche le modalità attraverso le quali individuare il nome.

«Nell’incontro con la coalizione metteremo in campo non solo la parte politica e programmatica, ma anche le modalità di scelta del candidato a Grosseto. Questo ritengo sia fondamentale – afferma Simiani –. Il Pd non vuole essere il soggetto che mette sul tavolo il candidato o la candidata senza sentire nessuno».

L’obiettivo è quindi arrivare a una scelta condivisa: «Vogliamo capire insieme le modalità per scegliere il candidato. Poi ognuno metterà le proprie proposte e i propri candidati a confronto per riuscire a capire quale sia il migliore per vincere ed essere l’alternativa all’attuale amministrazione».

Sui nomi Simiani non si sbilancia, anche se nelle ultime settimane sono già circolate diverse ipotesi. Indica però con chiarezza il profilo che, secondo il Pd, dovrà avere chi correrà per Palazzo comunale: «È il momento delle persone solide. Abbiamo bisogno di una proposta solida».

«Quelli che abbiamo davanti saranno anni difficili e complicati, con poche risorse – conclude Simiani –. Ecco perché servono persone solide. Noi abbiamo un’idea da mettere in campo, l’abbiamo detta e ridetta e cercheremo di portarla avanti. Cercheremo di trovare le condizioni perché questo confronto porti alla scelta del miglior candidato».

Il tempo di un caffè

Il tempo di un caffè è la rubrica video de Il Giunco alla sua seconda stagione. Interviste brevi, informali e senza filtri per conoscere protagonisti della politica, dell’economia, della cultura, dello sport e della società maremmana.

Quattro minuti, tre domande, due caffè e un ospite: il tempo necessario per affrontare temi di attualità e conoscere meglio il protagonista della puntata.

Le interviste sono pubblicate sui canali social de Il Giunco: Instagram, Facebook, TikTok e YouTube.

A condurre Daniele Reali, direttore de Il Giunco.

Tutte le puntate sono disponibili su:

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